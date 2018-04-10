Lufthansa iş bırakma eylemi nedeniyle 800 uçuşunu iptal etti

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Almanya'dan yapılacak olan 800'den fazla uçuşu Verdi grevi nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

Alman havayolu şirketi Lufthansa, havaalanı çalışanlarının daha fazla ücret talebiyle iş bırakma eylemine gidecek olması nedeniyle bugün 800 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, "Grev nedeniyle 1600 uçuştan 800'ünü iptal etmek zorunda kaldık. Bunların 58'i uzun mesafe uçuşları" dendi.

Açıklamada uçuş iptallerinden yaklaşık 90 bin yolcunun etkileneceği kaydedildi.

İş bırakma eylemini, Lufthansa'nın kendi çalışanları değil, havaalanlarında çalışan kamu görevlileri gerçekleştiriyor.

Almanya'nın en büyük havaalanı olan Frankfurt havaalanının internet sitesinden rötarlara ve iptallere karşı uyarı yayımlandı.

Lufthansa, rötarlar ve iptaller nedeniyle havaalanlarında kuyruklar oluşmasını beklediklerini, bu yüzden uçuşu iptal edilmeyen yolcuların da havaalanına erken gitmesini tavsiye etti. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 10:26

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