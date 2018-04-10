Azerbaycan yarın sandık başına gidiyor

Azerbaycan, cumhurbaşkanını belirlemek için yarın sandık başına gidiyor. Mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de aralarında olduğu 8 aday yarışacak.

Azerbaycan halkı, cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidiyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yeniden aday olduğu seçimlerde, toplam 8 aday, bundan sonraki 7 yılda Azerbaycan’ı yönetmek için yarışacak.

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu (AMSK), cumhurbaşkanlığı seçimi için yurt içi ve yurt dışında 5 bin 641 sandık kurdu. Son verilere göre ülkede 5 milyon 309 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları, oylarını yaşadıkları ülkelerdeki Azerbaycan büyükelçiliklerinde kurulan sandıklarda kullanacak.

Seçimde Yeni Azerbaycan Partisinin Adayı Mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev’in yanı sıra Birleşik Azerbaycan Halk Cephesi Partisinin Adayı Kudret Hasanguliyev, Sosyal-Demokrat Partinin Adayı Araz Alizade, Azerbaycan Milli Diriliş Hareketi Partisinin Adayı Ferec Quliyev, Azerbaycan Halk Cephesindeki Muhaliflerin Adayı Razi Nurullayev, Çağdaş Müsavat Partisi Adayı Hafız Hacıyev, Bağımsız Aday Zahid Oruç ve Demokrat Parti Adayı Serdar Memmedov yarışacak. (DIŞ HABERLER)

Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 17:24

www.evrensel.net