HDP'den 'Çocuk Hakları Bakanlığı' teklifi

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu TBMM'ye 'Çocuk Hakları Bakanlığı' kurulmasına ilişkin kanun teklifi verdi.

HDP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Fizliz Kerestecioğlu Meclise 'Çocuk Hakları Bakanlığı' kurulmasına ilişkin kanun teklifi verdi.

Teklifinde Türkiye nüfusunun üçte birini çocukların oluşturduğuna dikkat çeken Kerestecioğlu, aynı zamanda Türkiye'nin başta BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi ve Ek Protokolleri olmak üzere, çocuk haklarının korunması için devlete yükümlülük veren birçok sözleşmenin tarafı olduğunun altını çizdi.

Kerestecioğlu, “Bu Sözleşmeler, bütün çocukların eşit biçimde bütün haklarını kullanabilmelerine olanak sağlayan bir toplum düzenini gerektirmektedir. Çocuklar hiç bir ayrımcılığa maruz kalmadan ve eşit haklara sahip olarak bütün hizmetlerden yararlanırken, aynı zamanda da her türlü hak ihlali ve sömürüye karşı da korunma hakkına sahiptir” dedi.

Kerstecioğlu, Çocuk Haklarının Kullanılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin (Lanzarote) Avrupa Konseyi Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler’in Sınır Ötesi Örgütlü Suçlar Sözleşmesini tamamlayan, Özellikle Kadın ve Çocuklar olmak üzere İnsan Ticaretinin Önlenmesi, Bastırılması ve Cezalandırılmasına dair Protokol ve Çocuk İstihdamının En Kötü Örneklerinin Önlenmesi ve Ortadan Kaldırılması için Acil Eyleme dair Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi gibi Sözleşme ve Protokoller gibi çocuk haklarına ilişkin Uluslararası Sözleşme ve Protokoller ile çocuklara verilmiş birçok söz bulunduğunu aktardı.

Her türlü adli ve idari işlemde çocuğun yararını önceliklendirecek, bütün ilgili kurumların da bu esasla çalışmasını sağlayacak, çocuk haklarını ve çocuğa yönelik hizmetleri bütüncül bir biçimde ele alacak, planlayacak ve çocuk haklarının hayata geçirilmesini sağlayacak bir Bakanlık teşkilatına ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Kerestecioğlu “Böylece, hizmetler arasında boşluklar doğması engellenmiş olacaktır” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 19:46

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