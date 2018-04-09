Avcılar’da Emek Partisi ilçe örgütünün düzenlediği etkinlikte bir araya gelen kadınlar ‘Norma Rae’ filmini izledi.

Avcılar’da Emek Partisi (EMEP) ilçe örgütünün düzenlediği etkinlikte bir araya gelen kadınlar, bir kadının sendikalaşma mücadelesini anlatan ‘Norma Rae’ filmini izledi.

Eğitim Sen 7 No’lu Şube’deki film gösterimine katılan kadınlar, ekonomik güçlükler nedeniyle dışarı bile çıkmakta çıkmakta zorlandıkları bir dönemde bu tarz kültürel etkinliklerin “iyi geldiğini” dile getirdiler. Kadınlar böylesi buluşmaların daha fazla yapılmasına ihtiyaçları olduğunu belirttiler.

FİLM NEYİ ANLATIYOR?

Martin Ritt tarafından yönetilen 1979 yapımı film, Crystal Lee Sutton’ın gerçek yaşam öyküsüne dayanıyor. En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Müzik (Orijinal Şarkı) olmak üzere iki Oscar ödülü kazanan filmin konusu şöyle:

Norma Rae Webster, Amerika’nın küçük bir kasabasında bir tekstil fabrikasında işçidir. İki çocuk annesi Norma’nın kasabanın rutin hayatı kasabaya gelen sendika görevlisi Reuben Warshowsky ile değişir. Başlarda kasabada kabul görmeyen Reuben için bu durum, Norma Rae’nin de kendi tarafında yer almasıyla değişir. Babasının ölümünden sonra işçilerin hakkının korunması için sendika işlerine ağırlık veren Norma, kocasıyla (Sonny) kavga eder, kovulur, hapse girer... Ama sonunda Ruben’le birlikte zafer kazanırlar. (İstanbul/EVRENSEL)

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