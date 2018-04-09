Çorum ve Yozgat şeker fabrikaları da satıldı

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'ye ait Çorum ve Yozgat şeker fabrikaları satıldı.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'ye (Türkşeker) ait Çorum ve Yozgat şeker fabrikalarının özelleştirilme sürecinde nihai pazarlık görüşmeleri bugün gerçekleşti. Özelleştirme İdaresi Başkanlığında (ÖİB) yapılan görüşmede Çorum Şeker Fabrikası için 8 şirket katıldı. İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemeli teklifler alındı, ilk turun en yüksek teklifi 250 milyon TL olarak belirlendi. Açık artırmada başlangıç tutarı 441 milyon lira olarak belirlendi, arttırmada Doğuş Grubu çekildi. Açık artırmanın sonunda en yüksek teklifi 528 milyon TL ile Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. verdi.



Teknik olarak sonuçlanan ihalenin neticesi, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından kamuoyuna duyurulacak.

CHP'Lİ VEKİLLERE KAPILAR KAPATILDI

İhale salonuna girmek isteyen CHP’li milletvekilleri içeri alınmadı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kapıdaki demirlere tırmandı. Ağbaba'yı gören görevliler kapıları açtı. Basın açıklaması yapan CHP'li vekiller, “Burası kimsenin çiftliği değil, babasının malı değil” dedi.

CHP'den Çorum ve Yozgat şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki

YOZGAT ŞEKER DOĞUŞ GIDA'NIN OLDU

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'ye ait Yozgat Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi ihalesi de bugün yapıldı. En yüksek teklifi 275 milyon TL ile Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret A.Ş verdi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığında (ÖİB) yapılan görüşmede Yozgat Şeker Fabrikası için ihaleye 6 şirket katıldı. İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemeli teklifler alındı. İlk turun en yüksek teklifi 201 milyon TL iken, ikinci turda bu rakam 228 milyon 100 TL'ye yükseldi. Açık artırmada başlangıç tutarı 244 milyon lira olarak belirlendi. Açık artırmanın sonunda en yüksek teklifi 275 milyon TL ile Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. verdi.



Çorum ve Yozgat ile birlikte şuana kadar 4 şeker fabrikası özelleşti. Kırşehir ve Bor’daki şeker fabrikaları toplamda 666 milyon liraya özelleştirilmişti. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: Evrim Aydın

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 18:52

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