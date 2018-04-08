Taksim'de şeker eylemi: Özelleştirmeden vazgeçilmelidir

Tokat, Yozgat, Amasya, Kastamonu, Erzincan yöre dernekleri, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı İstanbul Taksim'de eylem düzenledi.

Tokat, Yozgat, Amasya, Kastamonu, Erzincan yöre dernekleri, şeker fabrikalarının özelleştirilmesini protesto etmek için İstanbul’daki Taksim Tünel Meydanında bir araya gelerek Galatasaray Lisesine yürüyüş gerçekleştirdi. "Şeker fabrikaları halkındır satılamaz. Özelleştirmelere yabancı şirketlere peşkeş çekilmesine hayır" pankartı açan kitle, yürüyüş boyunca "Şeker vatandır vatan satılamaz", "Fabrikalar halkındır satılamaz", "Glikozlu şeker yemeyeceğiz", "Şekerde yalana, talana hayır", "Glikoz lobisi ülkemizden defol", "Şekerin tatını kaçırma sabrimizi taşırma", "Vatanı satanı bizde satarız" sloganları attı. Yürüyüşe CHP, HDP ve EMEP de destek verdi.

‘ÖZELLEŞTİRME POLİTİKALARI SON BULSUN’

Galatasaray Lisesi önünde konuşan Tüm Tokatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği (Tüm Tok Der) Başkanı Hasan Bayrak, 14 tane şeker fabrikasının yağmasına karşı çıkmak için toplandıklarını söyledi. Bayrak, “Dün iki tane daha fabrika satıldı. Biz şeker fabrikalarının satılmasına karşı çıkıyoruz. Hükümetin özeleştirme politikalarından kurtulmasını istiyoruz” dedi.

Bayram’ın ardından konuşan CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Türkiye’deki bütün şeker fabrikalarını gezdiğine değinerek, “Şeker fabrikaları sorunu siyasi bir sorun degildir. Bunu siyasete alet etmedik etmiyoruz. Şeker fabrikaları sorunu bir vatan sorunudur. Bu, sağlık sorunudur. Gelin uluslarası sermayeye taşeronluk yapmayın yerli ve milli olun” dedi.

Akyıldız’ın ardından söz alan HDP 25. Dönem Milletvekili Ali Kenanoğlu da daha önce özelleştirmeler yapıldığını ve bunların hata olduğunun hükümet tarafından kabul edildiğini söyledi.

Kenanoğlu’nun ardından CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, cumhuriyetin değerleri olan şeker fabrikalarının satıldığına dikkat çekti. İrgil, “Özelleştirmeyi istemiyoruz. Peki kim istiyor? Evet biliyoruz isteyen bir kişi var. O da hiç fabrika inşaa etmemiş“ dedi.

Sonrasında söz alan Aşkale Dernekler Federasyonu Genel Baskanı Murat Demir, "Hükümetin her şeyi özel sektöre devrediyor. Her şeyi satıyor. Iyileştirmek varken kolaycılığı seçiyor. Biz buna karşıyız. Seker fabrikaları milli kurumlardır” dedi.

‘ŞEKER FABRİKALARI TEMEL ÜRETİM TESİSLERİDİR’

Basın açıklamasını Tokat İl Dernekleri Federasyonu Başkanı Halil Bakan okudu. 21 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete sayısında Bor, Çorum, Kırşehir, Yozgat, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Turhal, Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş Şeker fabrikalarının satışının gündeme geldiğini söyleyen Bakan, “Şeker fabrikaları en temel üretim tesislerindendir. Fabrikaların özelleştirilmesi satılması ya da kapatılması pancar üreticisi köylülerİ, mevsimlik tarım işçileri, esnaf ve nakliyeciler ile hayvancılık işletmeleri açısından bakıldığında tam bir çöküş demektir” dedi.

En büyük tehlikenin ise şeker pancarından üretilen şeker yerine nişasta bazlı şekere (NBŞ) geçilmesi olduğunu aktaran Bakan, “Nişasta bazlı şekerin ithal edildiğini hesaba kattığımızda yabancı ülkelere döviz ödeyerek hem ekonomik bağımlılığımız artmakta hem de dış ticaret açığımız büyümektedir” dedi.

20 YILDA ŞEKER PANCARI ÜRETİCİSİ SAYISI 300 BİN AZALDI

Şeker fabrikasına ilişkin sayısal veriler de paylaşan Bakan, son 20 yılda 405 bin olan şeker pancarı üretici sayısının 105 bine düştüğünü anlattı. Bakan, “31 şeker fabrikası aynı zamanda dört alkol fabrikası, beş makine fabrikası, bir elektromekanik aygıtlar fabrikası, bir tohum işleme fabrikası ve bir araştırma Enstitüsü’nün kurulmasına önayak olmuştur” dedi.

Daha önce özelleştirilen Tekel Sigara Fabrikasının akıbetine de değinen Bakan, “Bu iktidar tarafından özelleştirilerek satılan, sonra kapatılan ve daha sonrada yıkılan Tekel Sigara Fabrikasının enkazı halen taş yığını olarak duruyor. Tokat Turhal Şeker Fabrikasının sonucu da farklı olmayacaktır” ifadelerine yer verdi.

TALEPLER

Fabrika satışlarının engellenmesinin uluslararası NBŞ tekellerinine “dur” demek olduğuna işaret eden Bakan, son olarak taleplerini sıraladı:

♦ Şeker fabrikasını özelleştirmesinden vazgeçilmelidir

♦ Devlete ait ve halkımızın vergileri ile kurulmuş işletmelerin özelleştirmesinden vazgeçilmelidir

♦ Üretim özendirilmeli halkın işsizliği önlenmelidir

♦ Halkımızın işine aşına el sürmekten vazgeçilmelidir

♦ Yeni fabrikalar açılmalıdır. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 08 Nisan 2018 17:46

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