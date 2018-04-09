İşçi, fabrikada intihar etti

Gebze'de bir işçi, çalıştığı fabrikada yaşamına son verdi. İşçinin neden intihar ettiği bilinmiyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 49 yaşındaki Zemerhan S. işçi olarak çalıştığı fabrikada intihar etti.

Olay, sabah saatlerinde, Gebze'de fren parçaları üreten bir fabrikada meydana geldi.

Fabrikada işçi olarak çalışan Zemerhan S., başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesinin geldiği yere giden işçiler, Zemerhan S.'yi görünce 112 Acil'e haber verdi. Fabrikaya gelen 112 Acil ekibi, Zemerhan S.'nin öldüğünü belirledi. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlatıldı. (Kocaeli/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Nisan 2018 13:28

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