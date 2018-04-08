'Osmangazi Üniversitesi'nde ‘Akademide katliam’ somut hale dönüştü'

4 üniversite çalışanının katledildiği Osmangazi Üniversitesi'nden ihraç edilen Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu, yaşananları değerlendirdi.

4 üniversite çalışanının katledildiği üniversiteden ihraç edilen Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu, ihraçlar için daha önce kullandığı “akademide katliam” ifadesini hatırlatarak, “Akademide katliam somut hale dönüştü” dedi.

Eskişehir’deki Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Volkan Bayar adlı araştırma görevlisi, 4 akademik personeli ruhsatlı silahıyla öldürdüğü saldırının ardından Türkiye’de kol gezen ihbarcılık, iftira ve şiddet atmosferi tartışılıyor. Saldırının yaşandığı üniversitenin Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı’ndaki görevinden 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) ihraç edilen Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu yaşananları Mezopotamya Ajansı’na değerlendirdi.

‘OLAY DİNAMİKLERİ AÇISINDAN AYNI’

Kaptanoğlu, üniversitelerden ihraç edilmelerin başladığı dönemde “akademide katliam” ifadesini kullanmıştı. Bu ifadeyi hatırlatan Kaptanoğlu, şunları söyledi: “Bu katliam tırnak içinde bir katliamdı. Yani soyut. Belki cinayet yoktu ama akademi soyut düzeyde farklı düşünenlerden, demokratlardan, sosyalistlerden arındırılıyordu. Buna da katliam diyorduk. Bu tür katliamların bazılarının zihninde somut hale dönüşmesi çok kolaydır. O soyut bir katliamdı ama yine üniversiteye ve ‘katledilenlere’ büyük zararı olan bir katliamdı bu da somut bir katliam. Olay dinamikleri açısından aynı. O dönemde FETÖ’cü olarak tanımlananlar, barış imzacıları olarak tanımlananlar, hiçbir şekilde kendilerini savunma, yargılanma hakkı tanınmaksızın atıldılar. Kimler yoluyla atıldılar? Büyük kısmıyla ihbarcılar, yalancılar, iftiracılar tarafından, yazdıklarıyla, söyledikleriyle atıldılar. Burada da mekanizma aynı şekilde işliyor. Kişi bu sürecin iktidar yanlısı faillerinden biridir. Bunun söyledikleriyle birçok insanın atıldığını anlıyoruz.” Saldırıyı gerçekleştiren şahsın iftira attığı birçok kişinin halen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından göreve iade edilmediğine işaret eden Kaptanoğlu, “Yani bu ihbarcıyla hem fikirler. İktidar da bunlar da bu ihbarcıyla aynı yerde yer alıyorlar. Fiilen onun düşman olduklarının üniversitenin dışında olduklarını biliyoruz, beraat etmelerine rağmen” değerlendirmesi yaptı.

‘ÖYLESİNE KORUNMUŞ Kİ KALDIRAMADI’

Kaptanoğlu, saldırganın suçu işlerken psikoloji açısından şu tespitlerde bulundu: “Öylesine emin ki kendinden, bu yaptıklarıyla, iftiralarla ilgili olarak mağdurların şikayeti sonucu, sadece kendisine çok gecikmiş ‘hakkınızdaki soruşturma nedeniyle ifade vermeye gelin’ yazısı geldiği için öfkeye kapılıp, kaldıramıyor. Çünkü öylesine korunmuş, kollanmış ki. Onun hakkında böyle bir soruşturma olacağını bile düşünmüyor. Bu gücü kim veriyor, kimden alıyor? Rektörlükten, dekanından tutun da YÖK’ten Cumhurbaşkanı’na kadar birçok yerden bu gücü alıyor.” (Eskişehir/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 08 Nisan 2018 18:28

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