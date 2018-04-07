TAYAD'lI aileler: Tek tip elbiseye karşı direneceğiz

TAYAD'lı aileler, Galatasaray Meydanı'nda yaptıkları açıklamayla tek tip kıyafeti kabul etmeyeceklerini bir kez daha belirttiler. (Fotoğraf: EVRENSEL)

TAYAD’lı aileler, hasta mahpusların durumuna dikkat çekmek için Galatasaray Lisesi önünde bir araya geldi. "Suçlu değil devrimciyiz, tek tip elbise giymeyeceğiz” yazılı bir pankart açan TAYAD’lılar, burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

TAYAD’lı aileler adına okunan basın açıklamasında, "Faşizm tüm şiddeti ile hüküm sürüyor ülkemizde, hapishanelerden her gün yeni bir saldırı haberi geliyor. Hapishaneleede devrimci tutsaklar aylarca mahkemelere çıkarılmıyor, es keza mahkemeye çıkarılıp tahliye edildiklerinde hapishane önünde tekrar gözaltına alınarak tutuklanıyorlar" denildi.

Açıklamanın devamında şunlar söylendi: Evlatlarımız bu hakları elde edebilmek ve kazanabilmek için 2000-2007'de süren büyük ölüm orucu direnişinde 122 şehit verdi. Yüzlerce evladımız 19-22 Aralık 2000'de hapishaneler saldırısı ve katliamında ve ölüm sürecinde yüzlerce evladımız sakat kaldı. 84 hapishaneler sürecinde evlatlarımız her türlü işkenceye maruz kalmasına rağmen tek tip elbise giymeyeceğiz dediler, giymediler. Ne pahasına olursa olsun giydiremeyecekler dedik, giydiremediler. Bugün de evlatlarımız ve biz aynı inanç ve kararlılıkla tek tip elbise dayatmasına karşı direneceğiz, evlatlarımız içerden biz dışarıdan tek tip elbiseleri parçalayacağız.

Eylem, "Devrimci tutsaklar onurumuzdur" sloganlarıyla son buldu. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 21:47

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