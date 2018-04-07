Demirören’e 700 milyon dolarlık kıyak iddiası

Doğan Medya Grubunun Demirören’e satışının ardından Ziraat Bankasından 700 milyon dolar kredi verildiği ileri sürüldü.

Doğan Medya Grubunun Demirören Medya Grubuna satışının resmen gerçekleşmesinin ardından Demirören’e Ziraat Bankasından 700 milyon dolar kredi verildiği ileri sürüldü. Kredinin 10 yıl vadeli olduğu, ilk 2 yıl ödeme yapılmayacağı iddia edildi.

Odatv’nin haberine göre kamu bankası olan Ziraat Bankası, 5 Nisan 2018 tarihli 10/10 sayılı yönetim kurulu kararıyla Demirören Medya Grubuna kredi verilmesine onay verdi.

Demirören Medya Ticaret AŞ’ye verilen kredinin miktarının 700 milyon dolar olduğu ileri sürüldü. Ziraat Bankası İstanbul Kurumsal Şubesi tarafından sağlanan kredinin şartları tartışma yarattı. Kredinin şartları 10 yıllık bir geri ödeme sürecini içeriyor. Buna göre ilk 2 yıl Demirörenler bankaya ödeme yapmayacak. 2+8 yıllık kredi ile Doğan Grubu için maddi kaynak büyük oranda yaratılmış oldu.

Doğan Medya Grubu satışıyla ilgili 1.1 milyar dolarlık ‘işletme değeri’nden ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, ‘hisse değeri üzerinden’ 890 bin dolar rakamı açıklanmıştı. (MEDYA SERVİSİ)

Fotoğraf: ziraatbank.com.tr

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 17:58

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