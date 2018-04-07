CHP Milletvekili Murat Bakan, İzmir’de satılan kamu arazilerini sordu

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir’deki kamu arazilerinin satışı ve kiralanması konusunu Başbakan Binali Yıldırım'a sordu. (Fotoğraf: DHA)

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir’deki kamu arazilerinin satışı ve kiralanması konusunu Meclis gündemine taşıdı. Bakan, “Özelleştirme İdaresi ve İzmir Defterdarlığı neredeyse her ay değerli kamu arazilerinin satışı ya da kiralamaları için ihaleye çıkıyor. Bugün İzmir’in merkezinde toplam 10 bin 720 metrekare yüzölçümlü kamu arazisi, üzerindeki yapılarla birlikte satılıyor” dedi.

İzmir’de özellikle son 10 yılda kamu arazilerinin satışında ve kiralanmalarında büyük bir artış olduğunun gözlemlendiğini belirten CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyu TBMM gündemine taşıyarak İzmir’den milletvekili olan Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

‘AKP İKTİDARI EKONOMİK ENKAZ BIRAKARAK ÇÖKÜYOR’

Ekonomik krizin olduğunu belirten Bakan, “Bakıyorsunuz cari açık kapatılamıyor, dolar rekordan rekora koşuyor, BOTAŞ santrallara ve sanayiye sattığı doğalgaz fiyatını 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere yüzde 9.7 arttırdı, elektrik ve doğalgaza dört ay içinde iki kere, benzine bir hafta içinde iki kere zam yapıldı. Önce cumhuriyetimizin miraslarını Varlık Fonu’na devrettiler, ardından memlekette ne var ne yok her şeyi kiraya ve satışa çıkardılar. AKP, ekonomik krizi bir şekilde fırsata çevirerek iktidara geldi. AKP’nin gidişi de bu satışlar ve derin ekonomik kriz nedeniyle olacak. AKP iktidarı, devasa bir ekonomik enkaz bırakarak çöküyor” dedi.

CHP’li Murat Bakan, Binali Yıldırım'a şu soruları yöneltti:

İzmir’de son 10 yılda kaç metrekare kamu arazisi satılmış ve kiraya verilmiştir? Bu satışlardan ve kiralamalardan ne kadar gelir elde edilmiştir? Satılan kamu arazilerinin imar durumu nasıldı? Satılan ve kiraya verilen kamu arazileri arasında SİT alanı ve/veya yeşil alan var mıdır? Yapılan tüm bu satış ve kiralamalar sonucunda İzmir’de kamu ve özel arazi dengesi ne durumdadır? İzmir’deki arazilerin ne kadarı kamu ne kadarı özel mülkiyettir?

(İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 16:36

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