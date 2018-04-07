'Harikalar Sahili' pek de harika değil

Kocaeli Derince’de bulunan ve halkın gezinti için kullandığı Harikalar Sahili, kirlilikle yüz yüze.

Derince 60 Evler'de bulunan ve vatandaşın gezdiği, vakit geçirdiği bir yer olan 'Harikalar Sahili', bu günlerde kirlilikten geçilmiyor. Geçtiğimiz günlerde İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) tarafından yapılan araştırmada Kocaeli'nin en kötü belediye hizmeti veren belediyesi olarak açıklanan Derince Belediyesi, bu sefer de 'Harikalar Sahili' ile gündeme geldi.

'HARİKALAR SAHİLİNİ YOK OLMAYA BIRAKMAYALIM'

'Harikalar Sahili'nde gezintiye çıkan Fırat Başer isimli vatandaş, çektiği fotoğrafları Evrensel’e ulaştırarak altına şu yorumu yaptı:

“Derince Belediyesi'ni göreve çağırıyorum. Belediye hizmetinde son sırayı alan Derince Belediyesi küçük ama güzel bir sahili olan bir ilçemizi batırmaya devam ediyor. Şimdi söz sırası biz Derincelilerde. Hafta sonunu ailemiz ile geçirebildiğimiz 60 Evler 'Harikalar Sahili'ni yok olmaya bırakmayalım.” (Kocaeli/EVRENSEL)

Fotoğraf: Fırat Başer / EVRENSEL

Yaşanabilir bir Dilovası için…

Derince’deki deniz doldurma projesine durdurma

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 12:56

www.evrensel.net