Sporting Lizbon'da 19 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Portekiz kulübü Sporting Lizbon'da kulüp başkanına yanıt veren 19 oyuncu kadro dışı bırakıldı.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 2-0 kaybedilen Atletico Madrid maçının ardından oyuncuları sert sözlerle eleştiren Sporting Lizbon Başkanı Bruno Carvalho, kendisine Instagram üzerinden cevap veren 19 futbolcuyu kadro dışı bıraktı.

Takım kaptanı Rui Patricio, Instagram ve Facebook hesabından başkanın açıklamalarına yanıt verdi ve “Kazanırız, berabere kalırız bazen de kaybederiz. Kaybetmek de futbolda olan bir sonuçtur. Kulüpteki herkes de kayıptan sorumludur. Kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmeye, elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Başkanın halka açık yaptığı açıklamalar, istemediğimiz türden şeylerdi. Sadece futbolcuların suçlanması, içinde bulunduğumuz durumu zorlaştırmaktan başka hiçbir işe yaramaz” ifadelerini kullandı.

NTV Spor'dan aktarılana göre, Rui Patricio’nun sözlerini sosyal medyada takımdaki diğer futbolcular da paylaştı. Bunun üzerine kulüp, şu oyuncuları kadro dışı bıraktı:

Rui Patricio, Coentrao, Ristovski. William Carvalho, Battaglia, Bruno Fernandes, Piccini, Palhinha, Coates, Acuna, Gelson, Podence, Bruno Cesar, Montero, Bryan Ruiz, Ruben Ribeiro, Rafael Leao, Doumbia, Wendel.

Portekiz basını A takımdan sadece 6 kişinin yer alabileceği Paços ile Pazar günü oynanacak maça Sporting’in B takımıyla çıkacağını yazdı. (SPOR SERVİSİ)

Fotoğraf: Sporting CP

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 09:46

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