Sezgin Tanrıkulu kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Göğüs ağrısı ve kalp çarpıntısı yaşayan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, kalp krizi şüphesiyle İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırıldı.
Göğüs ağrısı ve kalp çarpıntısı yaşayan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kalp krizi şüphesiyle İstanbul'da Medicana Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Tanrıkulu'nun danışmanı, "Hayati riski yok. Müşahade altında tutuluyor" açıklamasında bulundu.
SEZGİN TANRIKULU KİMDİR?
27 Mayıs 1963'da dünyaya gelen Sezgin Tanrıkulu, aslen Licelidir. Kürt hukukçu ve siyasetçi olan Sezgin Tanrıkulu 1997 Robert Kennedy İnsan Hakları ödülüne layık görülen görülmüştür. Tanrıkulu, 2010–2016 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.
İlk kez 2011 yılındaki genel seçimlerde CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girmiştir.
Haziran 2015 ve Kasım 2015 genel seçimlerinde tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise giren Sezgin Tanrıkulu'nun genel başkan yardımcılığı görevi 25 Ocak 2016 tarihinde sona ermiştir.
Evli ve 3 çocuk babasıdır. (HABER MERKEZİ)Son Düzenlenme Tarihi: 06 Nisan 2018 14:36