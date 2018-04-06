İş durduran Betra işçileri mücadeleye devam ediyor

Pamukova'da daha önce iş bırakan Betra Prefabrik işçilerinin, verilen sözlerin tutulmaması üzerine yeniden başladıkları iş bırakma 3'üncü gününde.

Sakarya Pamukova’da bulunan Betra Prefabrik’te daha önce talepleri için iş bırakan işçilere verilen sözlerin tutulmaması üzerine başlayan iş bırakma eylemi 3. gününü doldurdu. Düşük ücret ve ağır çalışma koşullarına karşı DİSK/Cam Keramik-İş üyesi olan Betra işçileri Şubat ayında iş bırakmış, verilen sözler üzerine iş bırakma eylemini sonlandırmıştı. Cam Keramik-İş tarafından yapılan açıklamada, “İşverenin somut bir adım atması halinde üretim yeniden başlayacak” denildi.

Verilen sözlerin tutulmaması üzerine iş bırakan işçiler eylemin 3. gününde de “Kesin çözüm sağlanana kadar işbaşı yapmayacağız” dedi. Emek Partisi Sakarya İl Başkanı Hüseyin Atılgan işçilere destek verdi.

‘BİRLİK OLAN İŞÇİ KAYBETMEZ’

Fabrika önünde işçilere seslenen Cam Keramik-İş Genel Başkanı Birol Sarıkaş şöyle konuştu: “Taleplerimizin yerine getirileceği söylendi. Söz buydu ama zaman içinde bunun böyle olmadığını gördük. Bizi bölmek için bazılarımıza zam yapıp, bazılarımıza yapmayarak mağdur ettiler. Yüzde 7.5 gibi komik zamlara mahkum etmeye çalıştılar. Birlik olan işçi hiçbir zaman kaybetmez. Bizi tek tek kırabilirler, her zaman söylenen bir şeydir. Birlik olduğumuz zaman kaybetmeyiz. Biz bu fabrikaya ortak olmak değil, hakkımız olanı istiyoruz” dedi. (Sakarya/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 06 Nisan 2018 13:40

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