Behçet Necatigil Şiir Ödülü Şükrü Erbaş’a

Şair Şükrü Erbaş’ın Kuş Uçar Kanat Ağlar adlı kitabı, Behçet Necatigil Şiir Ödülü'ne layık görüldü.

Behçet Necatigil Şiir Ödülü, bu yıl Şükrü Erbaş’ın Kuş Uçar Kanat Ağlar adlı kitabına verildi.

Eray Canberk, Cevat Çapan, Refik Durbaş, Turgay Fişekçi ve Doğan Hızlan’dan oluşan seçici kurul ödülün gerekçesini “Şükrü Erbaş, 1980 kuşağı şairlerinden biri olarak girdiği şiir dünyamızda, dizeleriyle insanın evrensel yolculuğunu araştıran, düşünceyle şiir sanatının inceliklerini buluşturan bir şair olarak öne çıktı. Son otuz yılda onun şiir alanının sınırlarını genişlettiği yolda yeni ürünlerini okuduk. Bu yıl yayımlanan Kuş Uçar Kanat Ağlar, ozanın şiirinde düzyazıyla şiirin buluştuğu yeni bir aşama olarak görülerek ödüle değer bulunmuştur.” sözleriyle açıkladı.

Ödül töreni ise 12 Nisan Perşembe günü saat 18.30’da Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı’nın Ortaköy tesislerindeki Hamdi Saver Salonunda yapılacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 06 Nisan 2018 12:25

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