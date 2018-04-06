Binlerce Google çalışanından Pentagon ile işbirliğine karşı kampanya

Binlerce Google çalışanı, Pentagon ile işbirliği yapılan ve İHA'lar için yapay zeka geliştirmeyi amaçlayan Project Maven'a karşı kampanya başlattı.

Alphabet şirketine bağlı Google'ın 3 bin 100 çalışanı, şirketin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile beraber yürüteceği, insansız hava araçlarına yönelik yapay zeka geliştirmeyi ve daha etkin bir görüntüleme teknolojisinin geliştirilmesini amaçlayan Project Maven'a karşı kampanya başlattı. İçlerinde yüksek mühendislerin de bulunduğu 3 bin 100 kişi, projede çalışmak istemediklerini belirttiler.

BBC Türkçe'nin New York Times gazetesinden aktardığına göre çalışanlar, Google'ın CEO'su Sundar Pichai'ya hitaben yazdıkları mektupta Pentagon ile işbirliği yapılan Project Maven'da çalışmak istemediklerini belirtti. Projeye karşı kaygıların dile getirildiği mektupta "Google'ın savaş işinde olmaması gerektiğini düşünüyoruz" ifadesi kullanıldı.

Mektupta Project Maven'ın Google'ın şirket değerleriyle çeliştiği söylenirken "Amerikan hükümetine askeri keşif teknolojisi geliştirmenin ölümcül sonuçları olabilir ve bu kabul edilemez bir şey" ifadesi yer aldı.

Google ise geçen yıl Nisan ayında başlayan projenin saldırgan olmadığını öne sürüyor. Ancak Pentagon'un video analiz sisteminin operasyonlarda kullanılabileceği endişesi uzun zamandır dile getirilmekte. Google'ın çatı şirketi Alphabet'in yönetim kurulunda yer alan Diane Greene daha önce bu proje kapsamında bir silah geliştirilmeyeceğini ve bu teknolojinin droneların uçurulmasında kullanılmayacağını savunmuştu.

Şirket içinde dolaştırılan bu mektubun ortaya çıkması üzerine direkt mektuptan bahsetmeden bir açıklama yapan Google, "makine öğreniminin herhangi bir askeri amaçla kullanılmasının endişe doğuracağını" söyledi. Bu yüzden şirket içinde bu konunun önemle ele alınacağı ve çalışanların bu tartışmalarda yer almasının çok hayati olduğu vurgulandı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 06 Nisan 2018 10:53

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