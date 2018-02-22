Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu: Google'ı Abdülhamid icat etti

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, 'Google'ı kullanan, ilk icat eden Sultan Abdülhamid Han'dır' dedi.

Kütahya Belediyesi, Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Vefatının 100. Yılında Ulu Hakan 2. Abdülhamid Han Konferansı”nda kanouşan Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “Google’ı kullanan, ilk icat eden Sultan Abdülhamid Han’dır” dedi.

Konuşmasında Osmanlı’nın bıraktığı miras ve öz geçmişin bir mirasyedi gibi yırtılıp atıldığını öne süren Sofuoğlu şunları söyledi:

“Google’ı kullanan, ilk icat eden Sultan Abdülhamid Han’dır. Gidemiyor, ulaşım imkanları yok, gitse sorun olacak payitahtta. Ne yapıyor; fotoğrafını çektiriyor, izliyor. Oradan bir şey üretiyor. Google’ın ilk mucidi bu anlamda Sultan Abdülhamid Han’dır. ‘Coğrafya kaderdir’ deniliyor ya coğrafyanın da psikolojisi var. Sultan Abdülhamid Han bir 10 yıl daha tahtta kalsaydı biz dünyanın en zengin devletiydik. Niye? Birinci Dünya Savaşı olacaktı ve girmeyecektik. Onlar parça parça olacaktı. Kendisi söylüyor, ‘Yıllardır bu anı bekliyordum’ diye. Girmeyecekti savaşa. Dünyanın en zengin petrol yatakları Yemen’e kadar halen bizimdi.”

Konferansta Abdulhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu da konuştu. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Şubat 2018 09:47

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