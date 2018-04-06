Cavaliers’tan müthiş geri dönüş

NBA’de Cleveland Cavaliers, son periyotta 17 sayı geriden gelerek Washington Wizards’ı mağlup etti. Başrolde LeBron James vardı.

NBA’de normal sezonun sonu yaklaştıkça Play-Off atmosferi de iyiden iyiye hissedilmeye başlıyor. Doğu Konferansı’nda eşleşmesi muhtemel takımlardan Cleveland Cavaliers’la Washington Wizards’ın maçı nefes kesti. Cavaliers, son periyotta 17 sayı geriden gelerek 119-115’lik galibiyete uzandı.

Bitime 7 dakika 35 saniye kala parkeye dönen LeBron James bu süreçte 13 sayı 4 asistle takımını sürükledi. James maçı 33 sayı 9 ribaunt 14 asistle tamamladı. Son hücumda John Wall’ın pasını kapan ve faulle durdurulan Cedi Osman ise ilk beş çıktığı mücadelede 15 dakika sahada kaldı, 8 sayı atarken istatistiklerine 2 ribaunt 3 asist ve 2 top çalma ekledi.

Wizards’ta sakatlık sonrası formunu bulmaya başlayan John Wall 28 sayı 14 asist üretirken Bradley Beal da 19 sayı 9 ribaunt 8 asistle oynadı.

Doğu Konferansı üçüncüsü Cleveland böylece 79. maçında 49. galibiyetini aldı. Wizards’ın ise 79 maçta 42 galibiyeti var. Başkent ekibi Doğu’da yedinci sırada.

PACERS’TAN SON ŞAMPİYONA FARK

Cleveland’ın takipçilerinden Indiana Pacers, evinde son şampiyon Golden State Warriors’ı sahadan silerek 126-106 kazandı. Bojan Bogdanovic 13’te 11 isabetle (7’de 6 üçlük) 28 sayı kaydetti. Warriors Koçu Steve Kerr maç sonrası oyuncularının performansını “acınası” ifadesiyle niteledi.

CHRIS PAUL SON SANİYEDE KURTARDI

Ligin lideri Houston Rockets, sahasında Portland Trail Blazers’ı Chris Paul’ün son saniye basketiyle 96-94 yendi. Paul maçı 27 sayı 4 ribaunt 5 asistle tamamladı ve Portland’ın geri dönüşüne izin vermedi.

Gecenin diğer sonuçları şöyle:

* Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets 111-119

* Utah Jazz-Los Angeles Clippers 117-95

* Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves 100-96. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 06 Nisan 2018 09:45

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