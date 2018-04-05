Toronto Raptors tarih yazmaya çok yakın

NBA’de Toronto Raptors, Boston Celtics’i mağlup ederek tarihinde ilk kez Doğu Konferansı’nı lider tamamlamaya çok yaklaştı.

NBA’de Doğu Konferansı’nı birinci tamamlamak adına büyük öneme sahip olan maçta Toronto Raptors, Boston Celtics’i evinde 96-78 mağlup etti. Raptors böylece kötü gidişata son verirken Boston’la arasındaki farkı 3 maça çıkardı.

Toronto’nun 78 maçta 56, Boston’un ise 53 galibiyeti var. NBA’de normal sezon 82 maçtan oluşuyor. Bir başka deyişle Kanada ekibi tarihinde ilk kez Doğu Konferansı’nı zirvede tamamlamaya çok yakın. NBA’e 1995’te katılan Raptors, 2015/16’da 56 galibiyet elde etmiş ve kendi rekorunu kırmıştı. Toronto, bu sezon 1 maç daha kazanması halinde rekorunu geliştirecek.

PHILADELPHIA KAZANMAYI SÜRDÜRÜYOR

Üçüncülük için Cleveland Cavaliers’ı kovalayan Philadelphia 76’ers ise Detroit Pistons’ı deplasmanda 115-108 yendi ve üst üste 12. galibiyetini elde etti. 78. maçında 48. galibiyetini alarak Cavs’le kazandığı maç sayısını eşitleyen Sixers, gözünü 7 Nisan’da Cavaliers’ı konuk edeceği maça çevirdi.

GECENİN SONUÇLARI

Gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

* Orlando Magic-Dallas Mavericks 105-100

* Atlanta Hawks-Miami Heat 86-115

* New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies 123-95 * Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs 122-112. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 15:43

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