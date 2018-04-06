Alman mahkemesi Eski Katalonya lideri Puigdemont'u serbest bıraktı

Almanya'da mahkeme Eski Katalonya lideri Carles Puigdemont'un kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

İspanya'nın iade istemiyle Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarttığı ve 25 Mart'tan beri Almanya'da tutuklu bulunan Katalonya lideri Carles Puigdemont'un şartlı tahliyesine karar verildi.

Kararda şartlı tahliye için 75 bin avroluk teminat ödenmesi gerektiği ifade edildi.

Almanya'da mahkeme eski Carles Puigdemont'un "isyan" suçlaması temelinde sınırdışı edilmesini reddetti ve kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre; Shcleswig-Holstein eyaletindeki mahkeme, İspanya'da hala Puigdemont hakkında yolsuzluk iddiaları bulunduğu için sınırdışı edilme işleminin sadece askıya alındığını ve bu ihtimalin dışlanmadığını vurguladı.

İspanya, ayrılıkçı Katalan lider kadrosuna, geçen Ekim'de yapılan bağımsızlık referandumu nedeniyle suçlamalar yöneltmişti.

Alman Mahkemesi, İspanya'nın Puigdemont için yaptığı iade talebi konusunda ne yapılacağını bir haftadır tartışıyordu.

İspanya eski Katalan liderini isyanla suçlamıştı, ancak mahkeme Alman hukukunda bu suçlamaya en yakın olanın vatana ihanet olduğuna hükmetti.

Ancak Puigdemont vakasında şiddet olmadığına karar verildi ve suçlama kabul edilmedi.

Ancak Schleswig kentinde görülen davada, izinsiz referandum düzenlemek için devlet kaynaklarının kullanılması suçlamasının geçerli olabileceğine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Puigdemont, 25 Mart'ta Danimarka ile Almanya'yı birbirine bağlayan A7 otoyolunda gözaltına alınmış ve Neumünster Cezaevi'ne konulmuştu. Neumünster'deki yerel mahkeme, Puigdemont'un kimlik tespitinin ardından tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Schleswig Holstein Başsavcılığı da Puigdemont'un iade edilmesi talebiyle mahkemeye dilekçe sunmuştu.

İspanya Yüksek Mahkemesi, geçen hafta Cuma günü Puigdemont ve firari dört siyasetçi hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarmıştı. (HABER MERKEZİ)

Puigdemont hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

Puigdemont: Katalonya’nın bağımsızlığını ilan ediyoruz

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Nisan 2018 00:36

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