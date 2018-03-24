Puigdemont hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

İspanya Yüksek Mahkemesi, aralarında Carles Puigdemont'un da bulunduğu 5 Katalan siyasi hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkardı.

İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Genel Sekreteri Marta Rovira hakkında uluslararası, aralarında eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un da olduğu firari 5 siyasi hakkında da Avrupa çapında tutuklama kararı çıkardı.

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da yüzde 43 katılımla düzenlenen bağımsızlık referandumundan yüzde 90 oranında evet çıkmış ve Katalonya hükümetinin bağımsızlık ilan etme yolunda adım atması üzerine Madrid, anayasayı devreye sokarak Katalan yönetimini dağıtmıştı. Yerel seçim kararı alınmış ve bazı Katalan siyasetçiler tutuklanmıştı. İspanya yargısının hakkında yakalama kararı çıkardığı Katalan lider Carles Puigdemont ise Belçika'ya gitmişti.

Seçimdeki zaferlerinin ardından yerel parlamentodaki koltuğunu geri kazanan Puigdemont, partsinin tek başkan adayı. Ancak Brüksel'den bölgeye dönemiyor. Madrid hükümeti ise Puigdemont'un Katalonya'yı Brüksel'den yönetmeye başlaması halinde konuyu mahkemeye götüreceği ve özerk bölgenin kontrolünü eline alacağı uyarısını yapıyor. (DIŞ HABERLER)

Katalan lider hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

Katalan lider Puigdemont: Haklarımızı savunacağız

Katalonya’nın bağımsızlığı 8 saniye sürdü

Puigdemont: İspanya Kralı milyonlarca Katalanı yok saydı

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mart 2018 00:26

www.evrensel.net