HDP Ekoloji Meclisi'nden 'Akkuyu Nükleer Santrali' tepkisi

HDP Adana İl Örgütü Ekoloji Meclisi, Akkuyu'da yapılan nükleer santrale ve doğanın yok edilmesine tepki gösterdi.

HDP Adana İl Örgütü Ekoloji Meclisi, Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelinin atılmasının ardından tepki göstermek için HDP Adana il binasında basın toplantısı gerçekleştirdi. "Nükleer santral yapma planlarınızdan ve hayallerinden vazgeçin" diyen HDP Adana Ekoloji Meclisi Sözcüsü Yaşar Gökoğlu, dünyanın pek çok yerinde toplumsal katliamlara neden olan nükleere karşı duracaklarını kaydetti.

Gökoğlu "Bizler bu coğrafyada yaşayan halklar olarak Akkuyu'da ya da başka bir yerde nükleer santraller, nükleere dayalı üretimler istemiyoruz. Bunun aksine yapılan tüm uygulama ve yürütmelerin karşısında olacağız" dedi.

Akkuyu için yerli ve milli söylemlerine tepki gösteren Gökoğlu, “Santrali Ruslar çalıştıracak, 49 yıllığına yetki verildi. Türkiye’nin enerji üretimi ihtiyacı yoktur. Bu politik bir karardır” dedi. Fukuşima’daki patlamanın ardından yayılan radyasyonun etkilerinin azaltılması için bugüne kadar 100 milyar dolar harcandığını ifade eden Gökoğlu, “Mersin nüfusunun yüzde 85'i nükleere karşı. OHAL koşullarında temeli attılar. Akkuyu’ya giden araçların önü kesilerek para cezası kesme tehdidi ile geri çevrildiler. OHAL olmasa bunu yapamazlardı. Bizler bu coğrafyada yaşayan halklar olarak, başta Akkuyu Nükleer santrali olmak üzere yapımı planlanan nükleer santrallerin, enerji politikası nedeniyle olmadığını biliyoruz. Mersin Akkuyu’da ya da başka nerede Nükleer santral yapılırsa yapılsın biliyoruz ki Anadolu, Mezopotamya ve Trakya topraklarının, sulak alanlarının nükleer atık depo sahası olması meşrulaşacak, nükleere dayalı savaş sanayisi için zemin hazırlanmış olacak” dedi. (Adana/EVRENSEL)

'Ne nükleere ne de büyük miktarda enerjiye ihtiyaç var'

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