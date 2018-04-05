'Ne nükleere ne de büyük miktarda enerjiye ihtiyaç var'

Çorlu Ekoloji Meclisi ve Ergene Çevre Platformu, nükleer enerji ve nükleer santrallerin yaratacağı tahribata dikkat çekmek için bir açıklama yaptı.

Çorlu Ekoloji Meclisi ve Ergene Çevre Platformu, nükleer santrallerin ve nükleer enerjinin insan sağlığına ve doğada yaratacağı tahribatlara dikkat çekmek için basın açıklaması yaptı.

Erdoğan ve Putin Akkuyu’daki nükleer felaketin temelini attı

'NE NÜKLEERE NE DE BÜYÜK MİKTARDA ENERJİYE İHTİYAÇ VAR'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Lideri Putin tarafından Akkuyu'da nükleer santral temel atma töreninin yapılması üzerine Çevre Mühendisleri Odası Çorlu Temsilciliğinde yapılan basın açıklamasında "Hiçbir yasal mevzuat ve hukuk dikkate alınmadan yapılan nükleer santralin Trakya, Anadolu ve Mezopotamya halklarına hiçbir faydası olmadığı gibi doğanın tahribine yol açma riski de çok büyük. Gelecek kuşaklar için yaşanabilecek bir dünya büyük risk altına girmiştir. İleri kapitalist devletlerin terk ettiği nükleer santraller, bizim gibi gelişmekte olan ülkelere gönderilmekte. Ülkemizin ne nükleer santrale ne de büyük miktarda bir enerjiye ihtiyacı var. Bizler bu tehlikelere karşı mücadelemizi sürdürmekte kararlı olduğumuzu ilan ediyoruz" denildi. (Çorlu/EVRENSEL)

Sahile nükleer santral, Toroslara nükleer atık deposu

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