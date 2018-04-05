Kosova Başbakanı: Kimse bu şekilde insan kaçıramaz

Kosova’dan 6 Türkiye vatandaşının sınır dışı edilmesiyle ilgili Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, 'Bir tür hırsızlık' yorumunda bulundu.

Kosova’dan geçtiğimiz hafta 6 Türkiye vatandaşının sınır dışı edilmesiyle ilgili Amerika’nın Sesi (VOA) Arnavutça Servisine açıklamalarda bulunan Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, “Hiç kimse Kosova’dan bu şekilde insan kaçıramaz” diyerek tepkisini dile getirdi.

Haradinaj, 6 Türk’ün Kosova istihbaratı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) iş birliği ile Türkiye’ye götürülmesi sonrası yaptığı açıklamada Türklere yapılan operasyon ve sınır dışı bilgisinin kendisine iletilmediğini söylemişti. Haradinaj, içişleri bakanı ve istihbarat dairesi başkanının görevlerine son vermiş ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

‘BU BİR TÜR HIRSIZLIKTIR’ YORUMU YAPTI

Haradinaj, VOA’ya verdiği demeçte 6 kişinin kendisine bilgi verilmeden “apar-topar” Türkiye’ye götürüldüğünü söyleyerek, “Bu bir tür hırsızlık, Kosova’dan insan kaçırmadır” yorumunda bulundu.

Söz konusu Türklerin sınır dışı edilmeleri konusunda bazı ‘bulanık’ durumların olduğunu söyleyen Başbakan Haradinaj, “Oturum izinlerinin apar topar iptal edilmesi ve sınır dışı işlemleriyle ilgili gizlilik ve benim de bundan haberdar edilmemem, içişleri bakanı ve istihbarat dairesi başkanını görevden almamın başlıca nedeni” dedi.

‘KİMSE BİZİM İŞİMİZİ BİZİM YERİMİZE YAPAMAZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kişisel olarak tanımadığını belirten Başbakan Haradinaj ise, “Ama yine de Türkiye stratejik bir iş birliği içindeyiz. Kosova’da önemli olan şu; hiç kimse bizim işimizi bizim yerimize yapamaz. Biz bunu kendimiz yaparız. Hiç kimsenin Kosova’nın iç işlerinde karar mekanizmaları üzerinde bir gücü olamaz” dedi.

AB SÖZCÜSÜ: SORU İŞARETLERİ VAR

Öte yandan Avrupa Birliği sözcülerinden Maja Kocijancic de salı günkü konuşmasında söz konusu Türklerin gözaltına alınmaları ve oturum izinleri olmalarına rağmen sınır dışı edilmelerinin hukukun işleyişi açısında soru işaretlerine neden olduğunu söyledi. Kosova kurumlarının tüm faaliyetlerinin hukuki çerçevede olması gerektiğini belirten Kocijancic, “Elbette 15 Temmuz darbe girişimi sorumlularının adalete teslim edilmeleri gerektiğini anlıyoruz. Ancak iade işlemlerinde, uluslararası normlar takip edilmeli” diye konuştu.

ABD İÇ SORUŞTURMADAN MEMNUN

ABD Bakanlığından bir yetkili ise Amerika’nın Kosova’nın devlet kurumlarının konuyu soruşturma kararlılığından memnun olduğunu kaydetti.

AKP Hükümeti, Gülen okullarını kapatmaları için Kosova, Bosna, Makedonya, Arnavutluk ve Sırbistan gibi ülkelere baskı yapıyor.

Öte yandan Kosova’nın tek havaalanını ve elektrik dağıtım şebekesini Türkiyeli firmalar işletiyor. Ayrıca Türkiyeli firmalar ülkede 2 milyar dolar değerinde iki otoyol inşa ediyor.

KOSOVA MECLİSİ SORUŞTURMA KOMİSYONU KURDU

Kosova meclisinde 40 milletvekilinin talebi doğrultusunda altı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Türkiye’ye gönderilmesiyle ilgili düzenlenen olağanüstü oturumda konuyu soruşturacak komisyonun kurulması yönündeki tavsiyeler onaylandı. Kosova Demokratik Birliği (LDK) tarafından önerilen tavsiyeler, oturuma katılan 64 milletvekilinden 59’unun oyu ile kabul edildi. LDK Meclis Grup Başkanı Avdullah Hoti, oturumda yaptığı konuşmada, bunun meclisteki tüm parti grup başkanları tarafından desteklendiğini dile getirdi. Meclis Başkan Yardımcısı Cavit Haliti ise bahsi geçen tavsiyeleri görüşmek üzere Meclis Başkanlığı olarak toplanacaklarını bildirdi.

Meclis toplantısında konuşan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fikrim Damka ise, “Geçen Perşembe günü gelişen ve FETÖ terör örgütünün üst düzey altı sorumlusunun sınırdışı edilmesiyle sonuçlanan gelişmelerin ardından en büyük dostlarımızdan biri Türkiye Cumhuriyeti ile gelinen noktadan, Kosova’da yaşayan Türk Toplumunun seçilmiş temsilcileri olarak endişe duyuyoruz” dedi.

BOZDAĞ: 18 ÜLKEDEN 80 KİŞİ GETİRİLDİ

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Habertürk’e verdiği röportajda, “Kosova’daki olay büyük bir başarıdır” dedi. Bozdağ, “MİT bugüne kadar 18 ülkeden 80 FETÖ’cüyü paketleyip Türkiye’ye getirdi” diye konuştu. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 20:47

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