EMEP Antalya İl Başkanı Sadık Türk'e Afrin paylaşımlarından dava

Emek Partisi Antalya İl Başkanı Sadık Türk'e Afrin operasyonuna ilişkin sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek dava açıldı.

Emek Partisi (EMEP) Antalya İl Başkanı Sadık Türk'e Afrin operasyonuna ilişkin sosyal paylaşımları gerekçe gösterilerek dava açıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk'ün Afrin operasyonuna ilişkin Facebook paylaşımları üzerine hazırlanana iddiamede "Analar ağlamasın, çocuklar öksüz kalmasın, demokrasi için birleş" ve benzeri içerik ve haberlerler suç unsuru sayıldı. İddianamede bu paylaşımlar örnek gösterilerek Türk hakkında "Terör örgütlerinin propagandasını yaptığı ve bu suçu işlediği görüldüğünden şüphelinin üzerine atılı suçtan dolayı hakkında kamu davası açılmıştır’’ denildi.

Dava kararına ilişkin açıklama yapan EMEP Antalya İl Başkanı Türk, "Ben siyasi bir partinin il başkanıyım. Elbette iktidarın bizce yanlış olan politikalarını eleştirme hakkına sahibim. Nasıl ki AKP Genel Başkanı siyasi konularda konuşuyorsa, ben de partimin Suriye gibi çok önemli bir konuda görüşlerini ve politikalarını paylaşırım. Bu paylaşımlar benim ve partimin görüş ve düşünceleridir. Ben hakkımda açılan bu davayı siyasi bir dava olarak görüyorum’’ dedi. (Antalya/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 13:41

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