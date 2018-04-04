EMEP yöneticisi Mahir Doğan’a Cumhurbaşkanına hakaret davası

Antalya'da Emek Partisi Muratpaşa İlçe Yöneticisi Mahir Doğan’a, cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla dava açıldı.

Antalya’da Emek Partisi (EMEP) Muratpaşa İlçe Yöneticisi Mahir Doğan’a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı. Asliye ceza mahkemesinde açılan davaya gerekçe olarak Doğan’ın sosyal medya paylaşımları gösterildi.

Mahir Doğan, soruşturma kapsamında Antalya Terörle Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne çağrılmış; 2013 yılında dönemin Başbakanı R.Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesabında hakaret ettiği ve sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçe gösterilerek ifadesi alınmıştı.

Antalya 8’nci Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın duruşması Eylül ayında görülecek.

(Antalya/EVRENSEL)

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