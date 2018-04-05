Danimarkalı milletvekili Bahreyn’de gözaltına alındı

Danimarka Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Lars Aslan Rasmussen ve İrlandalı insan hakları savunucusu Brain Dooley, Bahreyn’de gözaltına alındı.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Lars Aslan Rasmussen ve İrlandalı insan hakları savunucusu Brain Dooley, cezaevinde bulunan bir insan hakları savunucusunu ziyaret etmek için gittikleri Bahreyn’de gözaltına alındı.

Danimarka medyasında yayımlanan haberlerde Rasmussen ve Dooley’in Bahreyn Uluslararası Hava Limanı’nda pasaportlarına el konulduğu, bir odaya kapatıldıkları ve ülkeyi terk etmelerine izin verilmediği bilgileri yer aldı.

Rasmussen ve Dooley, 2011 yılında Bahreyn’de hükümete karşı patlak veren gösteriler sırasında tutuklanan insan hakları aktivisti Abdulhadi al-Khawaja’yı cezaevinde ziyaret etmek için Bahreyn’e gitmişti.

Aynı zamanda Danimarka vatandaşı olan al-Khawaja terör eylemlerine başvurmak ve hükümeti yıkmakla suçlanarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Danimarka Hükümeti, al-Khawaja’nın tutuklanmasını ve cezaya çarptırılmasını protesto etmiş, serbest bırakılması ve ülkeyi terk etmesine izin verilmesini talep etmişti.

Bahreynli üst düzeydeki bir bürokrat, Rasmussen ve Dooley’in vize prosedürüne uygun hareket etmedikleri için ülkeye girişlerine izin verilmediğini söyledi.

Rasmussen, “Buraya hapisteki insan hakları aktivistlerinin unutulmadıklarını göstermek ve Danimarka Hükümeti’nin onların serbest bırakılmaları için daha fazla baskı yapacağını göstermek için geldik” açıklamasını yaptı.

Dooley, al-Khawaja’nin tutuklanmadan önce şu anda kendisi gibi tutuklu bulunan Nabeel Rajab’la birlikte kurduğu Gulf Center adlı insan hakları örgütünde danışman olarak görev yapıyor.

Dooley, Bahreyn’in milletvekilleri, insan hakları aktivistleri ve gazetecilerin ülkeye girmelerini engellemesinin ülkede olanları dış dünyadan gizlemeye çalıştığını gösterdiğini söyledi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 12:08

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