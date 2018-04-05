Facebook veri politikalarını güncelleyecek

Facebook, hizmet koşullarını ve veri politikalarını güncelleyeceğini duyurdu.

Yapılacak güncellemeyle Facebook, veri politikasında, Facebook, Instagram, Messenger ve diğer ürünlerle hangi verileri topladığı ve bunları nasıl kullandığını detaylandırmak üzere güncelleyecek.

Yapılacak güncellemelerle insanların geçmişte yaptığı gizlilik seçimlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak.

Yapılan güncellemeler şu konuları kapsıyor:

Yeni özellikler ve araçlar: Hizmet koşulları ve veri politikalarına, son güncellemeden beri kullanıma sunulan Marketplace, bağış toplama aracı, canlı ve 360 videolar ve yaratıcı fotoğraf efektleri gibi ürün ve özellikler ile ilgili bilgiler eklenecek.

Kişiselleştirilmiş deneyim: Herkesin Facebook deneyiminin farklı olduğunu göz önünde bulunduran Facebook, hizmet koşulları ve veri politikalarına kişiselleştirilmiş deneyimin nasıl çalıştığı hakkında bilgiler ekleyecek. Bu bilgiler verilerin Facebook tarafından nasıl kullanıldığı ve bunun, insanların gördüğü paylaşımların, reklamların ve kendilerine önerilen gruplar, arkadaşlar ve sayfaların kişiselleştirilmesi için neden gerekli olduğu ile ilgili detayları kapsayacak.

Paylaşılanlar: Facebook bilgilerinizi hiçbir zaman, kimseye satmıyor. İnsanların bilgilerini güvenli tutma sorumluluğuyla hareket eden platform, iş ortaklarının verileri nasıl kullandığı ile ilgili katı sınırlamalar ve kurallar uyguluyor. Facebook’un bilgi paylaştığı tüm durum ve koşullar daha net bir biçimde açıklanacak.

Reklam: Facebook’ta gördüğünüz reklamlar üzerinde kontrol her zaman sizdedir. Facebook, bilgilerinizi reklamverenlerle paylaşmıyor. Veri politikaları, Facebook’un hangi reklamları kime gösterdiğine nasıl karar verdiğine dair bilgileri paylaşıyor.

Tek şirket: Facebook, WhatsApp ve Oculus ile aynı şirket altında faaliyet gösteriyor ve şirket, bu platformların paylaştıkları hizmetler, altyapı ve bilgiler hakkında detayları paylaşıyor. Ayrıca Facebook’un Messenger ve Instagram hizmetlerini sağlayan tüzel kişi olduğu ve artık onlarla aynı veri politikalarını paylaştığı da ortaya konulacak. İnsanların bu ürünlerin herhangi biriyle ilgili deneyimlerinde bir değişiklik yaşanmayacak.

Cihaz bilgisi: İnsanlar Facebook’un kullandıkları cihazlardan topladığı verileri görmek istediği ve mobil cihazları üzerindeki ayarlara uygun davranıp davranmadığını öğrenmek konusunda geri bildirim sağladı. Bu ayarlara sadık kaldığını belirten Facebook güncellenen hizmet koşulları ve veri politikalarına, insanlar telefon rehberlerini bazı ürünlerle senkronize ettiklerinde toplanılan bilgiler ile ilgili, özellikle merak edilen konuşma ve SMS geçmişi konusunun da dâhil olduğu daha detaylı bilgiler ekleyecek.

Kötüye kullanımla mücadele: Facebook’un kötüye kullanımlarla nasıl mücadele ettiği ve şüpheli aktiviteleri nasıl incelediği ayrıntılı bir biçimde açıklanacak.(HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 05 Nisan 2018 00:34

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