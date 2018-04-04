Facebook: 87 milyon kullanıcının bilgisi usulsüz kullanıldı

Facebook, 87 milyona yakın kullanıcının bilgisinin usulsüz kullanıldığını açıkladı.

Facebook, kullanıcı bilgilerinin Cambridge Analytica şirketi tarafından usulsüz kullanıldığının ortaya çıktığı skandalda, 87 milyona yakın kullanıcının etkilendiğini açıkladı.

Facebook'ta usulsüz veri toplandığı iddiaları Christopher Wylie'ın ifşaatleri sonucu gündeme geldi. Wylie etkilenen kişi sayısının 50 milyon olduğunu açıklamıştı.

Sputnik’in aktardığına göre; Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in, 11 Nisan'da ABD Temsilciler Meclisi Ticaret Komisyonu'nda ifade vereceğinin belli olmasından kısa süre sonra, şirketin teknoloji yetkilisi Mike Schroepfer tarafından newsroom.fb.com blogunda yeni açıklama yapıldı.

Cambridge Analytica şirketinin milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini usulsüz kullandığının ortaya çıkması sosyal medya platformuna yönelik eleştirileri artırmıştı.

Veri analiz şirketi, ABD'deki son başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın ekibiyle çalışmıştı.

Yaklaşık 2 milyar kullanıcısı olan Facebook, siyasi kampanyalarda manipülasyon amacıyla kullanılabiliyor

Mark Zuckerberg de verilerin usulsüz kullanılmasıyla ilgili özür dilemişti. (HABER MERKEZİ)

Facebook’un kurucusu Zuckerberg ifade verecek

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 23:37

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