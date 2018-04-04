Batman’da tavan ücret bin 200 TL

İşsizliğin en fazla olduğu illerin başında gelen Batman’da az sayıda iş bulan gençler ise asgari ücretin altında çalıştırılıyor.

Metin YOKSU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsiz sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre 124 bin kişi artarak 3 milyon 454 bin kişi olurken, işsizlik oranının en yüksek olduğu bölge ise yüzde 26,9 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt illeri oldu. 2017 nüfus verilerine göre, 585 bin 252 kişinin yaşadığı Batman’da 15-34 arası yaş grubunda 214 bin 96 kişi bulunuyor. Genç bir nüfusa sahip Batman’da işsizlikten en çok 20-29 yaş grubu etkileniyor. İşsizliğin yanı sıra kayıt dışılığın yoğun yaşandığı kentte gençler asgari ücretin altında çalıştırılıyor.

‘GELSİNLER İŞSİZLİĞİ GÖRSÜNLER’

Petrol Mahallesi’nde yaşayan Ferhat Ertaş (24), sigortasız ve asgari ücretin altında çalıştırıldığını vurgulayan Ertaş, “Hayatımda ilk kez bir fabrikada çalıştım o da ayda bin 200 TL’ye. Sigortasız ve haftalık izin olmadan çalıştırıldım. İnsan ne kadar dayanabilir? Günde 10-12 saat çalışıyoruz üstelik. Batman’ın her yeri bu şekilde. Biz de bunun için batıya inşaatlara çalışmaya gidiyoruz o da sadece 6 ay sürüyor” diyerek çalışma koşullarını anlattı.

Enflasyon yoksulu daha çok vurdu!

Petrol, Cudi ve İpragaz mahallelerinde gençlerin çoğunun işsiz olduğuna dikkat çeken Ertaş, “Televizyonlarda her gün bangır bangır bağırıyorlar işsizlik bitiyor diye. O haberleri yapanlar gelsinler buralara da işsizliği görsünler. Bu mahalleye sizden başka gelen gazeteci yok. Savaş nedeni ile burada iş yok. Savaş olduğu için işsizlik burada fazla” dedi.

‘ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ÇALIŞTIRILIYOR’

Sekiz nüfus yaşadıkları evde düzenli tek çalışanın babası olduğunu belirten Mazlum Kilvan (25) de, kimi zaman 400 TL kiralarını dahi ödemekte zorlandıklarını söyledi. 2012 yılında olanaksızlar nedeni ile üniversiteye gidemediğini anlatan Kilvan, “Lise bittiği günden bu yana işsizim. Geçici işlerde çalıştım ve o günden bu yana bir kez olsun asgari ücret almadım. Çalıştığım tüm iş yerlerinde ise ayda bin TL hatta 900 TL’ye çalıştım. Batman’da bugün 12 yaşındaki çocuklara dahi sorsanız size Batman’da işsizlik var diyecektir” diye belirtti.

Yatırım yapılmasının tek başına yeterli olmadığının altını çizen Kilvan, “Fabrika kurulsa faydası vardır elbette, ama patronların da vicdanlı olması gerekiyor. En azından asgari ücretin hakkını versinler. Resmiyette asgari ücret ödediklerini söylüyorlar ama hepsi yalan. Çalışan herkes bu şehirde asgari ücretin altında çalıştırılıyor” dedi.

GÜNDE 40 TL’YE ÇALIŞIYOR

İş bulamayınca günde 40 TL’ye kahvede çalışmaya başladığını dile getiren 2 çocuk babası Erdal Demir (29) ise, “Petrol Mahallesi başta olmak üzere çevre mahallelerde yaşayan gençlerin çoğu işsizlik nedeni ile kahvelere takılıyor. Ne yapsınlar iş yok. Yazın burada herkes inşaatlara çalışmaya batıya gitmek zorunda kalıyor ya da mevsimlik işçilik yapıyor. Burada asgari ücretin altında çalıştırdıkları için insanlar ‘ayda bin TL için çalışmayız’ diye düşünüyorlar.” (Batman/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 21:21

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