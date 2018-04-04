Enflasyon yoksulu daha çok vurdu!

Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Raporuna göre ise emekliler ve yoksullar çok ağır bir hayat pahalılığı ile karşı karşıya...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bu yılın ilk üç ayında gerçekleşen fiyat artışları yüzde 2.77’ye ulaştı. Birleşik Metal İş Sendikası tarafından hazırlanan Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Raporuna göre ise emekliler ve yoksullar çok ağır bir hayat pahalılığı ile karşı karşıya.

Rapora göre yaptığı harcamaya göre fiyat artışlarını en çok hisseden gruplar yüzde 3.28 ile emekliler ve yüzde 3.21 ile en yoksul yüzde 20’lik dilim oldu.

Yıl başından bu yana yaşanan enflasyon mesleğe göre incelendiğinde, nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları için yüzde 3.33 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON HESAPLAMASI YOKSULLAŞTIRDI

Enflasyon sepetinde en fazla ağırlığa sahip olan ürün yüzde 6.6 ile araç alımı. Buna karşın ekmeğin enflasyon sepetindeki ağırlığı ise yüzde 2.1.

En varsıl yüzde 20’lik dilim için araç alımı ve işletiminin sepetteki ağırlığı yüzde 18.1 iken, en yoksul için bu oran yüzde 7.5.

TÜİK Tüketim Harcamaları İstatistikleri ve TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi Harcama Gruplarına Göre Endeks Sonuçları kullanılarak farklı gelir grupları için yapılan enflasyon hesaplamasına göre, enflasyon çeşitli gelir ve tüketim grupları için farklı sonuçlar yaratıyor.

Buna göre; Mart 2003-Mart 2018 dönemleri arasında genel TÜFE yüzde 243 artış gösterirken, diğer gruplardaki artış şöyle gerçekleşti:

Düzenli ücretlilerde yüzde 272 Yevmiyeli çalışanlar için yüzde 288 Emekli aylığı ile geçinenlerde yüzde 277 Nüfusun en yoksul yüzde 20’lik kesiminde yüzde 282 En zengin yüzde 20’lik dilim için ise enflasyon yüzde 267 olarak gerçekleşti.

Sendika raporunda bu rakamlar, “Enflasyon hesaplaması yoksulu daha da yoksullaştırdı” şeklinde değerlendirildi.

GİZLİ YOKSULLAŞMA

Raporda ayrıca Mart 2003-Mart 2018 dönemlerine göre gizli yoksullaşma oranları da yer aldı. Gizli yoksullaşma genel enflasyon rakamları ile farklı gelir gruplarının enflasyonlarının arasındaki farktan kaynaklanan ve kayıtlara yansımayan yoksullaşma düzeyini ortaya koyuyor.

Buna göre son 15 yıllık dönemde (Mart 2003-Mart 2018) gizli yoksullaşmayı en yoğun olarak yaşayanlar, işteki duruma göre yüzde 13.1 ile “yevmiyeliler”, temel gelir kaynağına göre yüzde 11.6 ile nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar oldu. Enflasyon nedeniyle yaşanan gizli yoksullaşma, en yoksul yüzde 20 için yüzde 11.4 seviyesinde gerçekleşti. Buna karşın en zengin yüzde 20 için gizli yoksullaşma yüzde 6.8 oldu.

ASGARİ ÜCRET SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ KARŞISINDA ERİDİ

2018 yılı Mart ayı için asgari ücret bir önceki yılın aynı ayına göre özellikle süt ve süt ürünlerinde çarpıcı bir biçimde alım gücünü kaybetti. Alım gücü süt için yüzde 11.6 seviyesinde gerçekleşirken, tulum peynirde yüzde 8 oldu. Sağlıklı beslenmek için yapılması gereken gıda harcamalarında süt ve süt ürünleri birinci sırada geliyor. (EKONOMİ SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 17:09

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