Jiyan TV’nin iade talebi reddedildi

KHK ile 'Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu' iddiasıyla mal varlığına el konulan Jiyan TV’nin yöneticilerinin açtığı iade davası reddedildi.

Kanun Hükmünde Kararname ile “Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu” iddiasıyla yayını karartılan ve malvarlığına el konulan Jiyan TV’nin yöneticilerinin açtığı iade davası reddedildi. Ankara 5. İdare Mahkemesi, gerekçe olarak, RTÜK’ün geçmişte verdiği idari para cezalarını gösterdi.

Yayını karartılan Jiyan TV’nin yöneticileri, avukatları aracılığıyla Ankara 5. İdare Mahkemesine başvurarak, hukuka aykırı olan işlemin iptali ve el konulan mal varlıklarının iadesi için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) aleyhine dava açtı.

Ankara 5. İdare Mahkemesi’nde açılan davaya savunma gönderen RTÜK, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu ileri sürerek, davanın reddedilmesi istedi. Savunma ve itirazların ardından mahkeme oy birliğiyle açılan davayı reddetti.

2 sayfadan oluşan gerekçeli kararında tarafların savunmaları ve KHK’de yer alan maddelere atıfta bulunan mahkeme, verdiği kararını ise sadece bir paragraflık gerekçe ile açıkladı. Kararda, “Adı geçen televizyon kanalının milli güvenliğe tehdit oluşturduğu veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olduğunun tespit edildiğinden bahisle kapatılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiş olup, işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından el konulan mal varlığının iadesine karar verilmesi isteminin reddi gerekmiştir” denildi.

Jiyan TV avukatı Resul Temur, karara karşı Ankara Bölge Adliyesi Mahkemesi’nde istinaf talebinde bulunacaklarını söyledi. (Ankara/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 17:20

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