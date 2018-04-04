Yargıtay İlhan Çomak’a verilen cezayı onadı

İlhan Çomak'a İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen müebbet hapis cezası Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Yaklaşık 24 yıldır tutuklu yargılanan İlhan Çomak'a İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen müebbet hapis cezası Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Üniversite öğrencisi iken 21 yaşında "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanan ve son olarak Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Çomak, 2000 yılında Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde (DGM) idama mahkum edilmişti. Cezası daha sonra müebbet hapse çevrilen Çomak, bu kararı 2001 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürmüştü. AİHM 2006 yılında verdiği kararda "Adil yargılama yapılmadığına" hükmederek Türkiye’yi tazminat cezasına mahkûm ederken, Çomak’ın davasının yeniden görülmesi gerektiğini bildirmişti.

Ancak yeniden yargılama 7 yıl sonra, yani 2013’te başladı. Bu süreç sonunda da karar değişmedi ve Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından alınan kararla Çomak’ın müebbet hapis cezası onandı.

‘ADİL YARGILAMA KOŞULLARI UYGULANMADI’

Konuyla ilgili Evrensel'e konuşan İlhan Çomak’ın ağabeyi Nazım Çomak şöyle konuştu: “DGM’nin gerekçeli kararında bile iddia edilen suç için ‘Sanığın bu eyleme katılıp katılmadığı kesin olarak kanıtlanmamıştır’ belirlemesi vardı. buna rağmen müebbet hapis cezası verilmişti. Ortada herhangi bir eylem yok, öldürme, yaralama, silah, kanıt yok. Sadece mahkemenin, noktası ve virgülüne dokunmadan fezlekeye dönüştürdüğü 18 günlük gözaltı sürecinde yoğun işkence ile imzalatılan bir gözaltı tutanağı var!”

Çomak davasında adil yargılama koşullarının uygulanmadığını söyleyen ağabey Nazım Çomak, verilen karara şu sözlerle tepki gösterdi: 4. Asliye Ceza Mahkemesi bir kelammış gibi DGM’nin verdiği karara dokunmadı. Avukatların İlhan’ın ceza aldığı olayın araştırılması talebini de reddederek, AİHM’in kararının sadece askeri hakimi kapsadığı belirtildi ve tüm talepler reddedildi. Kısacası adil yargılama hakkı tanınmadı.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 14:55

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