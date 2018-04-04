Dolar 4.0250 liraya çıkarak tarihi zirveye yaklaştı - 4 Nisan 2018

Yüksek enflasyon, cari açık ve Suriye politikasına bağlı olarak liranın zayıflamasıyla 4.0250 liraya çıkan dolar, tarihi zirveye yaklaştı.

Türkiye'de yüksek enflasyon ve cari açık ile jeopolitik risklere bağlı olarak liranın zayıflamasıyla dolar tarihi zirvesine yaklaştı. ABD para birimi 4.0267 liraya kadar yükselirken, avro da 4.9480 liaya kadar çıktı.

Dolar geçen haftalarda tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, avro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayanmıştı.

Piyasa analistlerine göre, liranın son dönemde özellikle dolar ve avro karşısındaki hızlı düşüşleri; yüksek enflasyon, risk algısında görülen artış, cari açık, yabancı yatırımcıların pozisyon azaltması, jeopolitik riskler gibi gelişme ve endişelerin art arda ortaya çıkmalarından kaynaklanıyor.

Bu gelişmelere bağlı olarak, yabancı yatırımcıların devlet iç borçlanma senetlerinden çıkışları hız kazandı ve "carry trade" pozisyonlarının da kapanmasıyla liradaki kayıplar daha da arttı.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) ise güne yüzde 0.19 yükselişle 114 bin 812 puandan başladıktan kısa süre sonra eksiye geçti ve günün ilk yarısını yüzde 1.05 düşüşle 113 bin 395 puandan geride bıraktı. (EKONOMİ SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 14:11

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