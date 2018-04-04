DİSK/Gıda-İş, Tayaş'ta yaşanan işten atmaları protesto etti

GOSB'de yürüyüş düzenleyen DİSK/Gıda-İş Sendikası, Tayaş Gıda'da sendikalaşmanın önüne geçmek için işçi kıyımına girişen patronu protesto etti.

DİSK/Gıda-İş Sendikası, Gebze’de bulunan Tayaş Gıda fabrikasında sendikalaşmayı engellemek için baskıyı artıran ve işçi kıyımına girişen patronu protesto etti. Farklı konfederasyona bağlı sendika ve siyasi partilerin üyelerinin de katılımıyla yürüyüş düzenleyen DİSK/Gıda-İş, insanca yaşam ve çalışma koşulları için mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde (GOSB) kurulu bulunan Tayaş'ta, sendikalaştıkları için işten atılan işçiler için DİSK Gıda-İş'ten açıklama geldi. Fabrika önünde yürüyüş gerçekleştiren Gıda-İş, açıklamayı burada yaptı.

"Tayaş'a sendika girecek", "Tayaş işçisi köle değildir" ve "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganlarının atıldığı eylemde, basın açıklamasını Gıda-İş Sendikası Genel Sekreteri Levent Gökçek okudu.

Tayaş patronu ve amirlerinin uyaran Gökçek, keyfi davranışları kabul etmeyeceklerini söyleyerek, "Yaklaşık bir yıldır sendikal örgütlenme çalışması yürüttüğümüz Tayaş Gıda’da işveren ve amirleri tarafından, işçilerin sendikal çalışmasına karşı yoğun baskı uygulamaları hayata geçirilmektedir. Başta sendika üyelerimiz olmak üzere, işyerinde insanca koşullarda çalışmak ve insanca ücret almak için sendikal çalışma sürdüren işçilere dönük olarak işten atmalar, sorgu odalarına çekmeler, işçilerden kişiye özel olan e-devlet şifrelerinin istenerek sendika üyesi olup olmadıklarını sorgulamalar keyfi ve hukuksuz bir biçimde devam ediyor. İşçi ve emekçilerin en temel hakkı olan, Anayasa ve yasalar ile güvence altına alınmış sendika hakkına yönelik bu keyfi tutumu ve davranışları şiddetle kınıyoruz. Tayaş Gıda işverenini ve amirlerini hukuksuz uygulamalarından vazgeçmesi için buradan uyarıyoruz" dedi.

İŞÇİLERİN ANAYASAL HAKLARINI KULLANMALARI KÖTÜ MÜ OLDU?

Gökçek daha sonra açıklamasına şöyle devam etti: ‘’Buradan tekrar hatırlatıyoruz gabrika ve işyerlerinde sendikal faaliyeti engelleyen işverenlerin ve amirlerin hapis cezasına çarptırıldığı örnekleriyle mevcuttur. Tayaş Gıda patronu, karlarına kar katıp zenginleşirken işçiler iyiydi de; ikramiye haklarını gasp ettiğiniz işçilerin anayasal haklarını kullanmaları mı kötü oldu? Tayaş Gıda işçilerinin alın terini, emeğini sömürürken hiçbir problem yoktu da; içme suyu için bile kirli ve sağlıksız suya mahkum ettiğiniz işçilerin hakkını araması mı problem yarattı? Her türlü angaryayı, baskıyı, küfürü ve hakareti reva gördüğünüz Tayaş Gıda’nın onurlu işçileri, insanca çalışmak ve insanca yaşamak için girmiş oldukları sendikalaşma mücadelesinden asla vazgeçmeyecekler. Üyemiz olsun veya olmasın sendikamız, tüm Tayaş Gıda işçilerinin yanındadır ve işçi arkadaşlarımızla omuz omuza yürümeye devam edecektir. Tayaş Gıda işvereni, OHAL’in sömüren ve ezen sermaye sınıfına sağlamış olduğu ayrıcalıklara güvenmesin.

Tayaş Gıda işvereni, işçiler üzerindeki baskıya son vermeli ve işçilerin yasalarla güvence altına alınmış olan sendikalaşma hakkına saygı göstermelidir. İşçilerin e-devlet şifrelerinin istenmesi, işçilerin istifaya zorlanması suçtur. Sendikamız, bu haksız ve hukuksuz tutumlara karşı Tayaş Gıda işçilerinin hak ve çıkarlarını savunmak için tüm yasal haklarını kullanarak, meşru ve fiili mücadelesini sürdürecektir. İşten atmalar ve baskılar devam ettiği sürece Tayaş işvereni hakkında her türlü yasal ve anayasal haklarımızı kullanmaktan geri durmayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Tayaş Gıda işçilerinin birleştiği bir çatı olmaya devam edeceğiz."

Yapılan basın açıklamasına; Lastik-İş, Birleşik Metal-İş, Cam Keramik-İş, Nakliyat-İş, Çelik-İş, Liman-İş ve Eğitim-Sen'in yönetici ve üyelerinin yanı sıra, Emek Partisi ve CHP Gebze İlçe Örgütü destek verdi. (Kocaeli/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 13:59

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