Usta Oyuncu Füsun Demirel: Sadece işimi istiyorum

Usta oyunculuğu ve çevirmenliğinin yanı sıra politik duruşuyla da bilinen Füsun Demirel, 3 yıldır kendisine iş verilmediğini belirterek isyan etti.

Oyuncu Füsun Demirel, Instagram hesabından yaptığı açıklamada kendisine kasten rol verilmediğini belirterek “Üçüncü yılım ve sadece işimi istiyorum… Çalışmak… Herkes gibi… Yüreğim daha fazlasına dayanmıyor. Bilin istedim. Sadece bir işi bile çok gördüler” ifadelerini kullandı.

‘HİÇ Mİ YÜREKLİ YAPIMCI YÖNETMEN KALMADI?’

Usta oyunculuğu ve çevirmenliğinin yanı sıra politik duruşuyla bilinen Demirel, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “1984 sinema ile tanışmam. Bugüne kadar 60 kadar film ve belki 20 dizi… 12 ulusal ödül… Üçüncü yılım ve sadece işimi istiyorum… Çalışmak… Herkes gibi… Hiç mi yürekli bir yapımcı yönetmen kalmadı. Neyim ben? Hizmetten başka, insanlıktan sevgiden başka ne örnekledim ki bu hayatta. Artık dayanamıyorum. Yüreğim daha fazlasına dayanmıyor. Bilin istedim. Sadece bir işi bile çok gördüler. Ben iyi değilim…” dedi.

Demirel daha sonra sosyal medyada gündem olan bu mesajını “Gelen destek mesajlarına sonsuz teşekkürler. İncitici mesajlar da geliyor, yoruma kapatmak zorunda kaldık” şeklinde değiştirdi.

NE OLMUŞTU?

Demirel, 2016 yılında “Bir gerilla annesini oynamak istiyorum” açıklaması sonrası hedef gösterilmiş ATV’deki “Aile işi” dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Demirel, bu sözlerindeki gerilla ifadesini “Bahsettiğim ve çok etkilendiğim İtalya iç savaşında faşistlere karşı mücadele vermiş, ülkesinin kurtuluşu için savaşmış milis kadınlardır” sözleriyle açıklamıştı.

Füsun Demirel, 16 Nisan 2017’deki Başkanlık Referandumu öncesi de “Son yıllarda giderek artan adaletsizlik ve hukuksuzluğa karşı ‘Hayır’ demek yurttaşlık görevidir” ifadelerini kullanmıştı. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 11:16

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