Aşı reddi Meclis gündeminde

Ankara Milletvekili Levent Gök yaygınlaşan aşı karşıtı söylem nedeniyle artan aşı reddi ile ilgili soru önergesi verdi.

Ankara Milletvekili Levent Gök Başbakan Binali Yıldırım’ın cevaplandırması talebiyle son günlerden yaygınlaşan aşı karşıtı söylem nedeniyle artan aşı reddi ile ilgili soru önergesi verdi.

Son yıllarda Türkiye’de yaygınlaşan aşı karşıtı söylemler sebebiyle aşı reddinin gün geçtikçe artığına dikkat çeken CHP’li Gök “2013 yılında 980 olan aşı reddi 2017 yılında 23 bin seviyelerine yükselmiş, öncelikle kızamık olmak üzere birçok salgın hastalığın yayılmasının önü açılmıştır. Uygulananaşıların ithal olması ve halkın aşılar hakkında bilgilendirilmemesi ebeveynlerin çocuklarını aşılatmama eğiliminde etkin olan sebeplerdir. Hükümetin bir acil eylem planı ile yerli aşı üretimine ve aşıların her yönüyle topluma tanıtımına başlaması gerekmektedir. Türkiye çocuk ve halk sağlığı konularında bir uçurumun eşiğine gelmiştir” dedi.

LEVENT GÖK’ÜN CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ SORULAR

Aşıların içeriği ve gereklilikleri konusunda neden toplum bilinci oluşturulmamış, halk kulaktan dolma bilgilere mahkûm edilmiştir? Türkiye’nin içerisinde bulunduğu salgın hastalık risklerine karşı alınan önlemler nelerdir? Aşı reddinin artmasıyla beraber 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında çocuklarda görülen kızamık, kızamıkçık, kabakulak, difteri, boğmaca, çocuk felci ve menenjit vakalarını açıklar mısınız? 2011 – 2018 yılları arasında kaç doz aşı ithal edilmiştir? Bu ithal aşıların kaç adedi kullanılmamış veya imha edilmiştir? İlaçların toplam maliyeti kaç Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir? Kullanılmayan veya imha edilen ilaçların maliyeti açıklar mısınız? 2011 – 2018 yılları arasında ithal aşılar sebebiyle hastalanan çocuk sayısı kaçtır? Bu hastalıklar sebebiyle engelli olan ve hayatını kaybedenlerin sayısını açıklar mısınız? İthal aşılara ilişkin söylentiler 2010 yılından itibaren artmasına rağmen neden yerli aşı üretimi için gerekli adımlar atılmamıştır? Geleceğimizin aşı reddi veya ithal aşıların sağlıksız etkilerinden dolayı riske atılmasını doğru buluyor musunuz?

(HABER MERKEZİ)

Aşı reddi 4 yılda 980'den 23 bine çıktı

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 12:55

www.evrensel.net