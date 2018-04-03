Star Wars hayranları Prenses Leia rolü için Meryl Streep'i istiyor

Star Wars hayranları Star Wars: Episode 9 filminde Prenses Leia'yı Meryl Streep'in canlandırması için imza kampanyası başlattı.

Yıldız Savaşları (Star Wars) hayranları, Skywalker efsanesinin sona ereceği Star Wars: Episode 9 filminde Prenses Leia'yı, Aralık ayında hayatını kaybeden Carrie Fisher'ın yerine Meryl Streep'in canlandırması için imza kampanyası başlattı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; imza kampanyasında, yapımcı şirket Walt Disney'e ve yönetmen Jeffrey Jacob Abrams'a çağrı yapılıyor.

Kampanyada, "Prenses Leia, Yıldız Savaşları'nda ve sinema tarihinde ikonik bir karakter oldu. Pek çoğumuza kadınların güçlü, kararlı ve 'Jabba the Hutt'ın (serideki karakterlerden biri) kölelerinden çok daha fazlası olduğumuzu anlattı" deniyor.

Kampanya metni şöyle devam ediyor:

"Carrie Fisher'ın yakın arkadaşı olarak Leia'yı oynamak Meryl Streep üzerinde çok büyük bir baskı yaratabilir.

"Ancak Yıldız Savaşları'nın 9'uncu filminde Carrie Fisher'ın mirasını taşıyabilmesi için en büyük umudumuz o."

İmza kampanyası metni şu sözlerle son buluyor:

"Güç Carrie Fisher, Meryl Streep ve Prense Leia'nın yanında olsun."

Kampanyanın 8 bin 500 imzacısı var ancak bütün Yıldız Savaşları hayranları fikre sıcak bakmıyor. BBC Türkçe fikre karşı çıkanların da olduğunu aktardı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 01:13

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