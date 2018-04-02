Akkuyu nükleerinin birinci ünitesi için inşaat lisansı da verildi

Mersin’deki Akkuyu Nükleer Santrali projesinin birinci ünitesi için inşaat lisansı verildi.

Mersin’deki Akkuyu Nükleer Santrali projesinin birinci ünitesinin inşası için inşaat lisansı verildi.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından açıklamada “Proje için önemli aşamalardan biri olan ve yaklaşık üç yıl önce başlayan İnşaat Lisansı sürecinin tamamlanması neticesinde, nükleer tesislere lisans verilmesine ilişkin mevzuata göre belirlenen genel ve özel koşullar yerine getirilerek Akkuyu Nükleer Santrali’nin 1. Ünitesi inşası için TAEK tarafından İnşaat Lisansı verilmesine karar verilmiştir.”

Akkuyu’nun inşası ve işletmesi konusunda Türkiye ile Rusya arasında işbirliği anlaşması 2010’da imzalanmıştı. Santrala Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporu verilmesiyle üretim lisansı da verilmiş ve geçen yıl da birinci ünite için ‘sınırlı çalışma izni’ çıkmıştı. İzinlerin ardından reaktör binasının temel altı beton çalışması başlamıştı.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nca (TAEK) şimdi de birinci ünitenin inşası için inşaat lisansı verdi.

Yarın da nükleer santralin Erdoğan ve Putin’in telekonferasn yöntemiyle katılımıyla temel atma töreni gerçekleşecek. (HABER MERKEZİ)

‘Halka rağmen Akkuyu'nun temeli atılamaz’

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 23:44

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