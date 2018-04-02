Alman posta idaresi kişisel verileri sattı iddiası

Deutsche Post Direkt’in kullanıcılara ait verileri, seçim kampanyalarında kullanılmak üzere siyasi partilere sattığı iddia edildi.

Alman Posta İdaresinin (Deutsche Post) yan kuruluşu Deutsche Post Direkt aracılığı ile 2005 yılından bu yana kullanıcılara ait verileri seçim kampanyalarında kullanılmak üzere siyasi partilere sattığı iddia edildi.

Facebook ve Cambridge Analytica skandallarının ardından, kullanıcıların profillenerek hedeflenmesi ile siyasi tercihlerinin maniple edildiği ortaya çıkmıştı.

Haberde, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hür Demokrat Partinin (FDP) 2017 seçimleri için yapılan analizlere beş rakamlı bir ödemede bulunduğu öne sürüldü. Bu şekilde CDU’nun kapıları dolaşarak bir seçim kampanyası yürüttüğü, FDP’nin de tanıtım ilanlarını belirli gruplara gönderdiği ifade edildi.

DW Türkçe’nin alman basınından aktardığı habere göre, her iki partinin de Posta İdaresi ile yapılan sözleşmeleri onayladığı belirtildi. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Sol Parti ve Almanya için Alternatif’in (AfD) ise Posta İdaresi ile iş birliği yapmadığı aktarıldı.

Partilere verilen verilerde kişisel bilgiler yer almasa bile diğer bilgiler ve onların birleştirilmesi sayesinde en az altı hane içeren bir binada yaşayanların “siyasi parti eğilimleri” konusunda fikir sahibi olunduğuna dikkat çekildi.

Haberde, toplam 34 milyon hane içeren 20 milyon bina ve bir milyardan fazla kişisel veri içeren bilginin sunulduğu öne sürüldü. Bu bilgiler arasında, cinsiyet, yaş, eğitim, konut durumu, aile yapısı, araç sahipliği, alım gücü bulunuyor.

POSTA İDARESİNDEN AÇIKLAMA

Kullanıcılara ait verilerin siyasi partilere satıldığı iddiası üzerine posta idaresinden pazar günü bir açıklama yapılarak, kişisel verilerin satılmadığına işaret edildi. Posta idaresinin açıklamasında, Deutsche Post Direkt tarafından verilen verilerin tek tek kişilerin ya da tek tek her hanenin bilgileri olmadığı savunuldu, ortalama 6.6 haneyi içeren istatistiksel olasılık hesaplamalarının sonuçlarının olduğu belirtildi. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 20:10

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