İzmir'de polisten pazarcılara biber gazlı saldırı

İzmir’de kapatılan Özkanlar pazarının açılmasını isteyen esnafa polis saldırdı, 2 pazarcı gözaltına alındı.

İzmir’de belediye kararı ile kapatılan Özkanlar Pazarı'nın esnafının eylemleri devam ediyor. Pazarlarının geri açılmasını isteyen pazarcılar bir kez Konak'ta eylem yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine yeni yer tahsis etmesini isteyen çok sayıda pazarcı Konak Eski Sümerbank önünde toplanarak büyükşehir binasına yürümek istedi. Pazarcılar 'Aziz İstifa', 'Ekmeğe Uzanan Eller Kırılsın' ve 'Verilen Sözler Hani Nerede' sloganlarını attı.

Yürüyüşe polisler engel oldu. Barikat kuran polis pazarcılara biber gazı ile saldırdı. 2 pazarcı gözaltına alındı. Bunun üzerine pazarcılar oturma eylemine başladı ve gözaltındaki arkadaşları serbest bırakılana kadar eylemlerini süreceğini dile getirdi.

Konuşma yapan esnaf temsilcileri CHP'li yöneticilerin ve milletvekillerinin sorunları ile ilgilenmediğini belirterek “Yüzlerce esnaf aileleri birlikte zor günlerden geçiyor. Tek amacımız ekmeğimizi kazanmak. Pazarımız geri verilene kadar her pazartesi eylemdeyiz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 15:29

www.evrensel.net