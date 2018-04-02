Ege Üniversitesi'nde taşeron kıyımının sebebi: Arşiv soruşturması

Ege Üniversitesi'nde 420 civarındaki işçinin işten çıkarılması ile sonuçlanan KHK kıyımının sebebi güvenlik arşivi soruşturması çıktı.

Hükümetin kadro düzenlemesinin yarattığı mağduriyet büyüyor. Emeklilik ve hükümlülük engeline takıldığı işten çıkarılan işçilerin yanına güvenlik arşivi soruşturmasından dolayı çıkarılan işçiler eklendi.

Ege Üniversitesi'nde pazar gecesi açıklanan sürekli işçi kadrosu ile birlikte farklı birimlerde çalışan yaklaşık 450 işçi işten çıkarıldı. İşten çıkarılan işçilerin 71'i DİSK'e bağlı Genel-İş üyesi iken; 350 civarında da Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş, Öz Büro-İş ve Öz-İş sendikalarına üye işçiler bulunuyordu.

Ege Üniversitesinde engele takılmayan 400 işçi kadroya alınmadı

İşten çıkarıldığı öğrenen işçiler sabah saatlerinden itibaren Genel-İş Sendikası’nın çağrısıyla Ege Üniversitesi önünde toplanmaya başladı. İşçilerin kapıda bekleyişi sürerken DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Genel-İş 7 No’lu Şube Başkanı Kemal Köroğlu ve sendikanın avukatı rektör yardımcıları ile bir görüşme yaptı.

Görüşme sonrası işçilere açıklama yapan Memiş Sarı “Üniversite yönetimi gerekçe olarak İzmir Valiliğinden gelen güvenlik soruşturması sonuçlarını gösterdi. Gerekçelerini gizlilik olduğunu ileri sürerek bize de söylemediler. Sınavla ilgili olmadığını söylediler. Bakanlık güvenlik soruşturmalarının ve sınavların formaliteden olduğunu açıklamıştı. Geldiğimiz durum; kadro dediler ama bize işsizliği, açlığı mahkum ettiler. Avukatımız aracılığı ile itirazlarımızı sunacağız ve süreci yargıya taşıyacağız. Valilik ile görüşme yaparak net gerekçelerin açıklanmasını isteyeceğiz. DİSK ve Genel-İş olarak mücadele etmekten ve işimizi istemekten geri durmayacağız. Çalışan işçileri işsiz kılan zihniyeti kınıyorum” dedi.

Taşeron işçiler mevcut haklarını da kaybetmekten korkuyor

EGE ÜNİVERSİTESİ 157 DEDİ

Ege Üniversitesi ise yazılı bir açıklama yaparak sayının 157 olduğunu belirtti. Açıklama şu şekilde:

“Ege Üniversitesi’nde taşeron işçisi olan çalışanlarımızın, sürekli işçi kadrolarına geçiş sınavında, sınava giren 3114 kişinin tümü başarılı bulunmuştur. Sınava girip başarılı olan 3114 kişiden kadroya geçemeyenlerin sayısı ise 157’dir. Söz konusu 157 kişinin kadroya geçişleri 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlara uygun olmaması nedeniyle sağlanamamıştır. Kadroya geçişleri yapılamayanların haklarını aramaları yönünde idari yargı yolu da açıktır.” (İzmir/EVRENSEL)

Eski hükümlü taşeron işçiler kurumların insafına terk edildi

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 13:18

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