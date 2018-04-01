Ege Üniversitesinde engele takılmayan 400 işçi kadroya alınmadı

Ege Üniversitesinin açıkladığı kadro listesinde engele takılmayan ve sınavda başarılı olan 400 işçi yer almadı.

Metehan UD

İzmir

Ege Üniversitesinin açıkladığı kadro listesinde hükümlülük ve emeklilik engeline takılmayan ve sınavda başarılı olan 400’e yakın işçi yer almıyor. İşçilerin bugün itibari ile sözleşmeleri fesh edilecek.

Hükümetin on binlerce işçiyi mağdur ederek KHK ile getirdiği kadro düzenlemesinde taşeron şirketten sürekli işçi statatüsüne geçişler sürüyor. Kurumlar duyurdukları listelerle hangi işçilerin kadroya geçeceğini ilan ediyor. İlan eden kurumlar arasında Ege Üniversitesi Rektörlüğü de bulunuyor. Rektörlük, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan 554, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan 531 ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bünyesinde çalışan 1870 işçinin kadroya geçeceğini açıkladı.

GEREKÇE AÇIKLANMADI

Ancak yayınlanan listede KHK’deki hükümlülük ve emeklilik engelline takılmayan ve yapılan sınavdan da başarılı olan 400’e yakın işçinin ismi yer almıyor. Sitedeki açıklamada “Ekteki listelerde Ad Soyad ve T.C. Kimlik Numaraları bulunmayan kişilerin sürekli işçi kadrolarına atanmalarının uygun olmadığı ilanen duyurulur” ifadeleri kullanılıyorken, ismi olmayan işçilerin hangi gerekçelerle kabul edilmediği açıklanmıyor.

SENDİKA TEMSİLCİLERİ DE VAR

Listede yer almayan işçiler arasında işçilerin örgütlü olduğu Genel-İş Sendikası İzmir 7 No’lu Şubenin yöneticileri ve işyeri temsilcileri de bulunuyor. Söz konusu durum ‘işçiler güvenlik arşivi soruşturması engeline mi takıldı’ sorusunu getirdi. Sendika yönetimi bugün Üniversite yönetimi ile yapacağı görüşme ile kararın geri çekilmesini isteyecek.

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 13:05

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