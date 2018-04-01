TÜBİTAK 12. ortaokul öğrencileri araştırma projeleri yarışması yapıldı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca bu yıl 12’ncisi düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması sona erdi.

Halil İMREK

Adana

Ortaokulu öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca bu yıl 12’ncisi düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması sona erdi. Yarışma, biyoloji, fizik, kimya, kodlama, matematik, tarih, Türkçe ve değerler eğitimi alanlarında gerçekleştirildi. TÜBİTAK Adana Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Saadet Büyükalaca ve Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Yahya Ayaz’ın koordinatörlüğünde akademisyen jüriler tarafından Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Mersin, Osmaniye ve KKTC illerinden seçilen 80 adet proje Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezinde 26-28 Mart tarihleri arasında sergilendi. 29 Mart 2018 tarihinde ise düzenlenen ödül töreniyle Türkiye finaline gidecek projeler seçildi.

Yarışma kapsamında Adana bölge jürisine gönderilen 1060 projeden 80’i kabul edildi. Kabul edilen projelerin sergisini ziyaret eden öğrenciler proje sahibi çocuklardan bilgi aldı. Sergi sonrası Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezinde bir ödül töreni gerçekleşti. Ödül törenine proje sahibi öğrenciler, danışman öğretmenler, veliler, TÜBİTAK Adana Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Saadet Büyükalaca ve Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Yahya Ayaz, jüri üyesi akademisyenler, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, ilçe milli eğitim müdürleri ve Çukurova Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Seyhan Tükel katıldı. Ödül törenine TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal kutlama mesajı gönderdi.

ÖDÜL ALAN BAZI PROJELER…

Biyoloji alanında Merve Yiğit ve Taha Kerem Aslan adlı öğrencilerin “Ağrımasın dişimiz, engellenmesin işimiz” adlı projeleri birinci oldu. Değerler eğitimi kategorisinde ödül alan Gözde Karakaya ve Ömer Faruk Çam’ın “Mersindeki 12-14 yaş öğrencilerinin Suriyeli mültecilere karşı tutumu ve bu tutumu iyileştirme yolları” adlı projesi ikinci oldu. Fizik alanında ise günlük hayatta saf olarak kullanılması gereken maddelerin içine konan katkı maddelerin tespiti için ışıkla geliştirilen “Kırım gördüm saflığını” adlı proje birinci oldu. Kimya alanında iki proje birinciliği paylaştı: “Üleksit katkılı betonda ısı izolasyonun laboratuvar ortamında araştırılması” ve nişasta bazlı biyoplastiğin doğada bozunma miktarına etkisi”. Kodlama alanında Arda Konyalı ve Semih Doğu Tan adlı öğrencilerin “Çocuklar ölmesin” adlı projesi birinci oldu.

Matematik alanında ise iki proje birinciliği paylaştı: Mustafa Onat’ın “4 ile kolay bölünebilme” ve Yağmur Ağca ile Nagihan Dönmez’in “Daire üzerindeki noktalar arasında atlamalar yaparak oluşacak şekli tahmin etme”. Jüri tarafından yapılan değerlendirmeye göre Adana’dan toplam 24 proje Türkiye finaline gönderildi.

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 18:37

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