Trenin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

İzmir- Denizli seferini yapan Anadolu Ekspresi, Aydın’da bir kadına çarptı. Trenin altında kalan kadın yitirdi.

İzmir- Denizli seferini yapan makinist M.A. idaresindeki 1222 sefer sayılı Anadolu Ekspresi, Aydın’a bağlı Yeşil Mahalle'de bulunan yaya geçidini kullanan kadına çarptı. Kimliği henüz tespit edilemeyen ve 70 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadın, trenin altında kalarak can verdi. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme ardından tren Denizli'ye doğru harekete geçti.



Yaşlı kadının cenazesi ise, otopsi işlemlerinin yapılması için Aydın Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

'TRENİ GÖRÜNCE YERE KAPANDI'

Makinist M.A.'nın ilk ifadesinde kadının treni gördüğünde rayların üzerine kapanarak beklediğini, uzun süre korna çalmalarına ve fren yapmalarına rağmen kalkmadığını söylediği öğrenildi. (Aydın/MA)

Foto: Arşiv

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 17:01

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