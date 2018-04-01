'Mısır Kralı' lakaplı Salah'a seçimlerde 1 milyonun üzerinde oy çıktı

Liverpool'da bu yıl gösterdiği performansla tüm dünyayı kendisine hayran bırakan Mohamed Salah'a seçimlerde 1 milyonun üzerinde oy çıktı.

"Mısır Kralı" lakaplı Mohammed Salah, ülkesinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmadığı hâlde 1 milyonun üzerinde oy topladı. Mısırlı vatandaşlar, Abdülfettah es-Sisi'nin yeniden seçildiği cumhurbaşkanlığı yarışında mevcut iki adayın isimlerinin üstünü çizerek oy pusulalarına Salah'ın adını yazdı.

Buna benzer bir durum da 2014 yılında Türkiye'de yapılan seçimlerde çıkmıştı. Afyonkarahisar'da bir seçim sandığında o dönem Galatasaray’da oynayan ünlü forveti Didier Drogba’ya da bir oy çıkmıştı. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlık zarfı içine koyulan kağıtla Drogba’ya oy veren seçmen, oyunu Drogba’ya vermek için üzerinde 'evet' yazısı bulunan oy pusulası hazırlamıştı.

Mısır'daki düşük katılımlı başkanlık seçimlerinde kazanan Sisi oldu

Salah, bu yıl Premier Lig'de kaydettiği 29 golle gol krallığı yarışının zirvesinde bulunuyor. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 16:45

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