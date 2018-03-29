Mısır'daki düşük katılımlı başkanlık seçimlerinde kazanan Sisi oldu

Katılım oranının yüzde 40'ta kaldığı Mısır devlet başkanlığı seçimlerinde kazanan, ciddi rakiplerini geri çekilmeye zorlayan Abdülfettah Sisi oldu.

Mısır’da resmi medya, devlet başkanlığı seçimlerinin ön sonuçlarına göre mevcut Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’nin 23 milyon oy alarak tek rakibi karşısında zafer kazandığını duyurdu. Resmi medya Sisi’nin oyların yüzde 90’ından fazlasını aldığını açıkladı.

Al-Masry Al-Youm gazetesi ön sonuçlara ve sandık çıkış anketlerine göre 25 milyon kişinin oy verme işlemine katıldığını bunun da katılım oranının yüzde 40 civarında olduğunu belirtti. Gazeteye göre Sisi’nin tek rakibi Gad (Yarın) Partisi Lideri Musa Mustafa Musa oyların sadece yüzde 3’ünü alabildi.

2014’te Sisi’nin oyların yüzde 97’sini aldığı cumhurbaşkanlığı seçimine katılım da yüzde 47 oranında olmuştu. Sisi 2013’te Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye yönelik halk ayaklanmalarının ardından ordu darbesi sonrası göreve gelmişti.

Mısır’da 60 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçimlere katılım oranı Sisi’nin zaferini meşrulaştırması açısından oldukça önemli görülüyordu. Muhalefet ise boykot çağrısı yapmıştı. Kesin sonuçların pazartesi günü belli olması bekleniyor. (DIŞ HABERLER)

Mısır'da kimin kazanacağı değil, Sisi’nin alacağı oy tartışılıyor

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 16:17

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