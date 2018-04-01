Bilal Erdoğan’dan Macron’a: Önce liderlik geliştir, ülkene hakim ol…

Bilal Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron için 'Yahu önce bir liderlik geliştir. Senin neyine Türkiye'nin Suriye'deki sorunlarıyla ilgilenmek' dedi.

AKP Malatya Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için "Yahu önce bir liderlik geliştir, ülkene hakim ol, Avrupa Birliği'nin hali ne olacak buna bir bak. Senin neyine Türkiye'nin Suriye'deki sorunlarıyla ilgilenmek" ifadelerini kullandı. Bilal Erdoğan ayrıca "Cumhurbaşkanımız, Fransa Cumhurbaşkanına Afrin'le ilgili haddini gerektiği gibi bildirince, kim bilir nasıl zoruna gitti" şeklinde konuştu.

DHA'nın aktardığına göre Malatya'da, Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AKP Malatya Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne; Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Gençlik Kolları Genel Başkanı ile partililer ve üyeler katıldı. Kongrede konuşan Bilal Erdoğan, Avrupa devletlerini eleştirerek şunları söyledi:

"Yahu biz o tankların altında ezildik, ezildik. Bunu niye görmediniz? Türk milletinin kahramanlığını, demokrasi kahramanlığını, zaferini niye söyleyemediniz? Çünkü şimdi çok daha iyi biliyoruz ki, bu FETÖ denen hain örgütün arkasında bugüne kadar Avrupa durdu, Amerika durdu. Bunu saklamıyorlar. FETÖ'nün arkasında olduğu gibi, Türkiye'yi bölmeye karar vermiş, ant içmiş PKK, PYD, YPG gibi terör örgütlerinin arkasında da kim var, Avrupa var Amerika var. Daha dün Fransa ne yaptı izlediniz mi? Tabii Cumhurbaşkanımız, Fransa Cumhurbaşkanına Afrin'le ilgili haddini gerektiği gibi bildirince, kim bilir nasıl zoruna gitti ki 'Buradan Türkiye'ye acaba bir gol atabilir miyim?' dedi. Yahu önce bir liderlik geliştir, ülkene hakim ol, Avrupa Birliği'nin hali ne olacak buna bir bak. Senin neyine Türkiye'nin Suriye'deki sorunlarıyla ilgilenmek. Senin neyine Kıbrıs meselesiyle ilgilenmek."

Ayrıca Türkiye'nin daha fazla büyümesini 'ihanet girişimlerinin' engellediğini savunan Bilal Erdoğan "Yaşadığımız ihanet girişimlerini de unutmayın. Gezi kalkışmasını, 6-7 Ekim olaylarını, 17-25 Aralık'ı, parti kapatma girişimlerini, 15 Temmuz darbe girişimini, bunların hepsini düşünün. Bunlar olmasaydı değil 5,7, 7-8 ortalama ile büyüyecektik." dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 09:10

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