Erdoğan: Baktım Macron garip garip konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geçen hafta Macron ile konuştum. Baktım garip garip konuşuyor. Biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde konuştu.

Erdoğan konuşmasında Fransa’ya YPG tepkisi gösterdi: Geçen hafta Macron ile konuştum. Baktım garip garip konuşuyor. Biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım.

Erdoğan ayrıca Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in geçen günlerde ekonomik tabloyla ilgili yaptığı değerlendirmelere de isim vermeden tepki gösterdi: Hatta bu oyuna gelip aramızdaki bazı arkadaşların, kusura bakmasınlar, ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içerisine düştüklerini de ve bunu toplantılarda yaptıklarını da duymak bizi üzmüştür.

"AYAK BAĞI OLANLARDAN KURTULMAK BOYNUMUZUN BORCU"

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: “Bir partide küçük olsun benim olsun zihniyeti kök salmaya başlamışsa durum vahimdir. AK Parti bu zihniyetten uzak tutmak için elimizden geleni yaptık. Elbette zaman zaman bu yanlışa kapılan oldu. İkazlarımızı yaptık. Hatasını anlayanlara ve davaya sarılanlarla yolumuza devam ettik. Hatada ısrar edenlerle yolumuzu ayırma mecburiyetinde kaldık. Metal yorgunluğu ifadem vardı. Kastettiğim hususlardan biri buydu. Kısa sürede gerçekleştirdiğimiz değişim ile bu tehditten kurtulduk şimdi yeniden diriliş hamlesi başlamış oldu. Birilerinin sadece kendi küçük dünyaları için etrafı kırıp dökmesine tahammül edemeyiz. Biz asla duygusal hareket edemeyiz. Biz bir partiyiz. Ayağımıza bağ olanlardan bir anca önce kurtulmak boynumuzun borcudur.”

7.4'lük büyüme rakamı: Etkisi küçük, faturası ağır!

İSİM VERMEDEN MEHMET ŞİMŞEK'E YÜKLENDİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in geçen günlerde ekonomik tabloyla ilgili yaptığı değerlendirmelere tepki göstererek, isim vermeden eleştirilerde bulundu: Dün 2017 yılının 4. çeyrek sonuçlarının da açıklanmasıyla yılın tamamına ilişkin büyüme rakamımız belli oldu. Türkiye 2017'de 7.4 oranında büyüme kaydetti. Ülkemizin aleyhinde estirilen onca havalar oldu. Kredi derecelendirme kuruluşlarının nasıl yayınlar yaptığını, Türkiye'ye küresel sermayenin girmemesi için ne gibi gayretler içine girdiğini biliyorsunuz. Hatta bu oyuna gelip aramızdaki bazı arkadaşların, kusura bakmasınlar, ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içerisine düştüklerini de ve bunu toplantılarda yaptıklarını da duymak bizi üzmüştür. Bir insan kendi ayağına kurşun sıkar mı?

Şimşek: Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri enflasyon

‘BAKTIM MACRON GARİP GARİP KONUŞUYOR’

Erdoğan konuşmasında Fransa’ya YPG tepkisi de gösterdi: “Fransa'nın tavrından üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Geçen hafta Macron ile konuştum. Baktım garip garip konuşuyor. Biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. 'SDG ve Türkiye arasında arabulucuk rolü üstlenmek istiyoruz' ifadesini kullanmışsa, bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşar. Bizim arabulucuya ihtiyacımız yok. Türkye'nin ne zamandan beri terör örgütleri ile masaya oturmak gibi bir sorunu var? Siz terör örgütleri ile masaya oturabilirsiniz ama Türkiye terör örgütleri ile mücadelesini Afrin'de oldu gibi sürdürecek.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 12:30

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